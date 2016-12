Bombeiros do Oeste reduzem consumos de energia em 13 mil euros por ano

Caldas da Rainha, Leiria, 29 nov (Lusa) – Alcobaça e Arruda dos Vinhos têm os quartéis de bombeiros mais eficientes e com maior redução dos consumos de energia na região do Oeste, onde as 24 corporações alcançaram poupanças energéticas anuais na ordem dos 13 mil euros.

Os Bombeiros Voluntários de Alcobaça são, na região do Oeste, aqueles que têm o quartel mais eficiente, informou a Oeste Sustentável (Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste) com base numa monitorização e avaliação de consumos de energia elétrica realizada entre outubro de 2014 e agosto de 2016 nos 24 quartéis de bombeiros da sua área de influência.

Os resultados da avaliação valeram à corporação o primeiro prémio do concurso “Eco-Bombeiros”, na categoria “Quartéis Mais Eficientes”, competição em que outro quartel da mesma agência, o de Arruda dos Vinhos, venceu a categoria “Maior Redução de Consumo de Energia Elétrica”, com uma redução superior a 16%.

A participação das 24 corporações de bombeiros afetos à OesteSustentável no concurso valeu à região “11 dos 20 prémios a concurso, na sequência das medidas da “adoção de comportamentos mais eficientes que levaram à consequente poupança global de mais de 69.500 kWh/ano”, o que, segundo a agência, traduz “aproximadamente uma poupança anual de cerca de 13 mil euros nas faturas de energia elétrica das corporações”.

Além de Arruda dos Vinhos, em termos de redução da fatura, salientaram-se, também, os bombeiros de Pataias (em 2º. lugar, também com 16%), Torres Vedras (15%), Peniche S. Martinho do Porto (ambos com 5%).

Já quanto aos quartéis mais eficientes da região, depois de Alcobaça, classificaram-se os do Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos e Nazaré.

O desempenho permitiu às corporações do Oeste arrecadar no conjunto 15 mil euros em prémios em forma de equipamentos e serviços de energia.

A medida "Eco-Bombeiros" é uma iniciativa da S. Energia - Agência Regional de Energia do Barreiro, Moita e Montijo, visando a promoção de boas práticas de eficiência energética em quartéis de bombeiros dos municípios sob acompanhamento da OesteSustentável, da AMESeixal – Agência Municipal de Energia do Seixal, da ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, da AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo e da ENEAREA – Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior.

No total, estiveram envolvidas no projeto um total de 59 corporações de bombeiros que participaram no concurso apoiado pelo Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC 2013-2014), promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A OesteSustentável tem como associados todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do Oeste - Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras – e desenvolve, desde 2010, projetos para a promoção da gestão sustentável dos recursos naturais da região.

