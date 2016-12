Movimento entrega 6 mil contra a prospeção de petróleo

Lisboa, 23 dez (Lusa) - O Movimento Peniche Livre de Petróleo entregou hoje na Assembleia da República uma petição que recolheu seis mil assinaturas, com o objetivo de tentar travar a prospeção e produção de petróleo em Portugal.

Sete peticionários entregaram ao início da tarde, no parlamento, as cerca de seis mil assinaturas recolhidas desde 21 de agosto, data do lançamento da petição na ilha das Berlengas.

"O que nós queremos é que o Governo se debruce sobre esta questão com rapidez e que cancele os contratos não só em Peniche, não só no Algarve, mas no país inteiro", afirmou à Lusa uma das representantes do movimento, Sónia Balacó, antes da entrega.

Falando na escadaria da Assembleia da República, a representante – que é também modelo e atriz, natural de Peniche - vincou não conseguir encontrar pontos positivos que partam da prospeção e produção de petróleo, advogando que "todos os pontos são negativos, começando pelas contrapartidas económicas para o Estado e para as populações".

"Não temos nada a ganhar, temos muito a perder. A fauna e a flora ficam completamente devastadas por estas técnicas, tanto em terra como no mar, o que afetará a pesca, afetará a agricultura, afetará o turismo", disse.

Também "as economias locais vão sofrer o impacto direto destas técnicas", considerou Sónia Balacó.

Quanto nascimento da iniciativa, a representante referiu que "era preciso criar movimentos noutros pontos do país", pois "esta questão não é uma questão local": "São 15 contratos para prospeção e extração de petróleo em Portugal, que correm todo o litoral do Porto para baixo, até à costa do Algarve".

Em 2015, foram renovados os contratos de prospeção e produção de petróleo com consórcios aos quais foram feitas concessões entre os 55 e os 60 anos. Os contratos abrangem 33 mil quilómetros quadrados de costa portuguesa.

Em dezembro, o Governo confirmou ao Diário de Notícias que vai rescindir os contratos com a empresa Portfuel para prospeção e exploração de petróleo ‘onshore’ nas áreas designadas por Aljezur e Tavira, no Algarve.

O executivo adiantou também que deu já início ao processo de rescisão e execução das garantias bancárias no caso do consórcio que reúne Repsol e Partex e que previa a prospeção, pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo na bacia do Algarve.

Estes contratos têm sido objeto de grande contestação por associações, movimentos cívicos e vários agentes políticos e económicos, que denunciaram as suas preocupações ambientais, económicas e sociais, caso a exploração de hidrocarbonetos se concretizasse, e que hoje se congratularam também com a anunciada rescisão.

"Faz todo o sentido, depois do Algarve, focarmo-nos ali naquela zona", continuou Sónia Balacó, apontando que em Peniche se concentram “uma série de contratos em terra e no mar", a par do que acontece também no sul do país.

Para os peticionários, esta iniciativa permitiu "tornar a questão uma questão nacional, porque até aí a imprensa mencionava somente os contratos do Algarve".

"Conseguimos em tempo recorde angariar cerca de seis mil assinaturas, portanto é clara a mobilização social e o que nós estamos aqui a fazer é dizer que a população não quer, a população não tem nada a ganhar com isto", salientou.

Assim, o movimento espera "que o Governo ouça a população e cuide de quem tem de tratar, que é da população".

A par da entrega das assinaturas, o movimento esteve já reunido com os grupos parlamentares do Partido Ecologista "Os Verdes" e do Bloco de Esquerda, os "únicos que se mostraram disponíveis", e a quem manifestaram as suas preocupações.

