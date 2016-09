BREVES: País - 3.ª edição

Redação, 07 set (Lusa) - Notícias breves do País (3.ª edição):

TRANSPORTES: Os Verdes questionam o Governo sobre supressões fluviais

A deputada Heloísa Apolónia, do grupo parlamentar Os Verdes, quer saber quais os motivos que levaram à supressão das ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa “em plena hora de ponta”.

Numa pergunta dirigida hoje ao Ministério do Ambiente, a deputada questiona ainda o Governo sobre a falta de trabalhadores e de materiais para reparação das embarcações.

“Que medidas tenciona o Governo tomar a curto prazo no sentido de intervir e encontrar soluções?”, pergunta também Heloísa Apolónia.

A ligação fluvial entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, assegurada pela Soflusa, está condicionada desde terça-feira e até sexta-feira, tendo o Sindicato dos Trabalhadores Fluviais dito que na base dessa decisão da empresa está a falta de trabalhadores.

TORRES VEDRAS: Programa Largo Co(n)vida de regresso à cidade

A Cidade de Torres Vedras recebe, entre sexta-feira e 24 de setembro, mais uma edição do Largo Co(n)vida, um programa cultural que dinamiza as praças, largos, ruas e parques do centro histórico.

A edição 2016 arranca na sexta-feira com o espetáculo de fado "Somos Assim", às 22:00, na Praça do Município, seguindo-se no sábado o espetáculo de dança contemporânea "Sem Chão sem Fim", às 22:00, no Largo de São Pedro.

Os largos de São Pedro, Wellington e Infante D. Henrique, assim como a Praça do Município, vão receber diferentes propostas artísticas ao nível da dança, da música e das artes performativas.

AMADORA: Dois homens detidos por tráfico de droga

Dois homens foram detidos por tráfico de droga, na terça-feira, pelas 07:30, anunciou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial da Amadora, referindo que foram apreendidas centenas de doses de alegada cocaína e haxixe.

Os dois homens, de 31 e 46 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação iniciada há cerca de seis meses, em que “foi possível apurar que os arguidos se dedicavam à colocação de produto estupefaciente nas zonas da Brandoa - Amadora, Vialonga e Algarve”, informou em comunicado a PSP.

A operação policial culminou na apreensão de 190 doses de produto estupefaciente que se suspeita ser cocaína, 1.848 doses de alegado haxixe, 637 gramas de produto indeterminado de corte, uma espingarda de canos cerrados, uma pistola, entre outros.

Os detidos já têm antecedentes criminais pela prática de vários crimes e foram hoje presentes no Tribunal da Amadora, ficando em prisão preventiva.

