BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 25 ago (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

AÇORES: Temporada Artística dedica fim de semana à dança

O Governo dos Açores promove de sexta-feira e domingo dois espetáculos no âmbito de um fim de semana temático dedicado à dança, integrado na Temporada Artística 2016.

Os espetáculos decorrem na sexta-feira, no Teatro Faialense, na Horta, e no domingo, no Centro Cultural de Santa Cruz da Graciosa, às 21:30.

Têm por temática o bailado “E caíram nas mãos gotas daquela alma”, interpretado pela companhia 37.25 Núcleo de Artes Performativas, que deve a sua designação às coordenadas geográficas da ilha de São Miguel.

PONTA DELGADA: Museu Carlos Machado inaugura "Um, Dois, Muitos - Uma Ilha Em Exposição"

O Museu Carlos Machado inaugura no dia 31, às 18:30, no Núcleo de Arte Sacra, na Igreja do Colégio, em Ponta Delgada, Açores, o projeto “Um, Dois, Muitos – Uma Ilha em Exposição”, da autoria de Marta Wengorovius.

Este trabalho "constitui uma cartografia da ilha de São Miguel, segundo a localização de fenómenos, objetos, vivências e reflexões de especialistas de diversas áreas do conhecimento, apresentando-se como proposta artística de reflexão sobre aquilo" a que se dá atenção, refere a artista numa nota de imprensa do executivo açoriano.

“O objetivo é criar uma obra artística em forma de três mapas, baseados num levantamento interdisciplinar da ilha de São Miguel”, frisou Marta Wengorovius, acrescentando que a iniciativa conta com a colaboração de especialistas de diferentes áreas de estudo, incluindo a fauna, a flora e a etnografia, entre outras.

As atividades integradas neste projeto, que ficará patente ao público até 25 de setembro, terão lugar nos dias 01, 02 e 03 de setembro.

MOITA: Câmara atribui apoios financeiros a escolas de 1.º ciclo e jardins de infância

A Câmara da Moita informou hoje que aprovou, por unanimidade, a atribuição de uma verba de 34.650 euros para apoiar o funcionamento das escolas básicas de 1.º ciclo e os jardins-de infância, no próximo ano letivo.

O apoio destina-se à aquisição de materiais didático-pedagógicos e de consumíveis informáticos.

Foi igualmente aprovada, por unanimidade, a proposta do valor das comparticipações das famílias nos Prolongamentos de Horário - Componente de Apoio à Família nos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, fixando-se, neste ano letivo, no valor máximo de 58,50 euros e no valor mínimo de três euros.

PENICHE: Banhistas resgatados do mar no Baleal

Três banhistas adolescentes, em dificuldades devido à força das correntes, foram resgatados na orla costeira no ilhéu das Pombas, em Peniche, divulgou hoje a Capitania do Porto de Peniche.

O alerta foi dado às 18:40 de quarta-feira, tendo sido acionados meios de assistência da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos e dos Bombeiros Voluntários de Peniche que, segundo a capitania resgataram os jovens, através de mota de água, para a praia do Baleal norte.

Estavam bem de saúde e não inspiravam “cuidados de maior", pelo que prescindiram de ser transportados ao hospital.

Em comunicado, a capitania esclarece que os banhistas “decidiram efetuar a travessia a nado entre a ilha do Baleal e o ilhéu das Pombas”, mas, “devido à alteração do estado do mar e fortes correntes, não conseguiram fazê-lo em segurança pelos próprios meios”.

CONSTÂNCIA: Festa Rural anima aldeia de Pereira

Com cerca de 40 habitantes, a aldeia de Pereira, em Constância, recebe este fim de semana mais uma edição da tradicional "Festa Rural", evento que pretende "celebrar a ruralidade".

Na antiga escola primária da mais pequena aldeia do concelho de Constância, com organização da associação Os Quatro Cantos do Cisne, vão decorrer entre sexta-feira e domingo jogos tradicionais, concertos, concursos de piropos e gastronomia, e vai ser ainda possível "relaxar no spa rural, beber alqueires de cerveja e participar no VI passeio MotoRural", entre outras propostas.

ABRANTES: Exercício com fogos reais de 26 a 30 de agosto

A área militar de São Lourenço, em Abrantes, vai ser palco de um exercício militar com fogos reais a partir de sexta-feira, dia 26 de agosto, e até terça-feira, dia 30, em várias localidades do concelho.

Em nota de imprensa, a Câmara Municipal de Abrantes refere que o exercício vai "envolver meios humanos e viaturas" e que durante esta atividade "serão efetuados disparos com armas de fogo, rebentamentos de dispositivos pirotécnicos e movimentos apeados, diurnos e noturnos na área circundante" ao quartel de São Lourenço e nas localidades de Abrançalha, Carvalhal, Souto, Paúl, Senhora da Luz, Aldeia do Mato, Carreira do Mato e cidade de Abrantes.

MYF/DYA/MYDM/SR // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)