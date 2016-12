BREVES: País - 2.ª edição

Redação, 28 nov (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

AMADORA: Guia assinala Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

O Guia de Recursos para a Área da Deficiência, com o objetivo de apoiar as pessoas com deficiência e suas famílias, vai ser lançado na sexta-feira, pela Câmara da Amadora.

Segundo anunciou a autarquia, o guia insere-se no âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinada a 03 de dezembro, e "engloba os serviços e os equipamentos disponíveis no concelho, para apoiar pessoas portadoras de deficiência e as suas famílias".

O Guia de Recursos para a Área da Deficiência, desenvolvido entre a autarquia e instituições locais, dirige-se também à comunidade em geral e será lançado, pelas 15:00 de sexta-feira, na Escola 2/3 José Cardoso Pires, na freguesia da Mina de Água.

Na apresentação do guia são esperadas a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e a presidente da autarquia, Carla Tavares.

ALENQUER: Câmara divulga projetos vencedores do Orçamento Participativo

A secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, presidiu à apresentação dos projetos vencedores do Orçamento Participativo da câmara de Alenquer, sendo o mais votado o "Romeira Color Fest".

Foram selecionadas mais sete iniciativas: "Happyguest Alenquer", "Melhores Condições para Melhores Alunos", "Música e Património no Concelho de Alenquer", "Percorrendo o Mercado da Merceana - Requalificação do Espaço do Mercado Merceana e Circuito Pedonal", "Centro Cultural Ucraniano", "Requalificação dos Olhos de Água", "Trilhos das Grutas dos Algares" e "Espaço de Memória do Círio de Olhalvo".

Por freguesias, Carnota voltou a ser a vencedora, com o projeto "Remodelação e Melhoramentos dos Edifícios e Equipamentos dos Espaços Escolares de Santana da Carnota".

O presidente da câmara, Pedro Folgado, sublinhou o crescente número de votantes e de projetos apresentados no Orçamento Participativo.

MADEIRA: PSP detém oito condutores e um homem por posse de arma elétrica

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou hoje ter detido no passado fim de semana nove pessoas, oito das quais por condução com álcool, numa ação nos concelhos de Câmara de Lobos e Ribeira Brava.

Os nove cidadãos foram detidos “em flagrante delito”, respondendo um arguido por posse de um ‘taser’ e por tráfico de droga.

Foram-lhe apreendidos mais de 50 doses de haxixe, 130 gramas de ouro, 160 gramas de material prateado, vários anéis derretidos, brincos, equipamento de telecomunicações, uma viatura ligeira e uma quantia superior a 370 euros em numerário, adianta a nota policial.

Foram ainda identificados 25 suspeitos de conduta delituosa.

AÇORES: Banco Alimentar Contra a Fome recolhe alimentos

O Banco Alimentar Contra a Fome de São Miguel realiza de 02 a 04 de dezembro, em 53 locais da maior ilha dos Açores, uma campanha de recolha de bens alimentares que vai envolver 866 voluntários, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota de imprensa, "em 2016, e até ao momento, o espírito de partilha já permitiu ajudar 2.300 famílias, ou seja, 8.419 pessoas, das quais 5.186 adultos e 3.233 menores".

A campanha tem um novo recorde de voluntários de todas as idades, segundo a instituição, acrescentando que, além da recolha nos postos, as contribuições podem ser feitas através do endereço www.alimentestaideia.net, com a aquisição de vales nas caixas de algumas lojas até 11 de dezembro ou a entrega de alimentos diretamente no armazém sede, em Ponta Delgada, na rua de S. Joaquim.

PONTA DELGADA: PSP detém alegado traficante e apreende droga

A PSP anunciou hoje a detenção na Fajã de Cima, em Ponta Delgada, nos Açores, de um homem suspeito de tráfico de droga e apreendeu 138 doses de heroína.

Segundo a polícia, o homem de 48 anos foi detido no decurso de uma investigação de combate ao tráfico e consumo de estupefacientes.

Além da droga, a PSP apreendeu objetos alegadamente relacionados com a prática ilícita, tendo o homem ficado em prisão preventiva.

MADEIRA: Comarca faz recolha natalícia de produtos para bebé

O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira informou hoje que irá efetuar na época natalícia uma ação de recolha de bens e produtos específicos para bebé para entregar a instituições sociais.

Segundo a nota divulgada na região, assinada pelo juiz presidente da Comarca da Madeira, Paulo Barreto, os donativos devem ser entregues na entrada do Palácio da Justiça, no Funchal, entre os dias 29 de novembro e 15 de dezembro, ficando junto à árvore de Natal colocada no local.

A Comarca pede artigos como leite em pó e papas, babetes plastificados, biberões e chuchas, fraldas de todos os tamanhos, toalhitas, produtos de higiene de bebé, creme muda-fraldas, soro fisiológico, roupa até dois anos de idade, cadeira/assentos para automóvel de todos os grupos e carrinhos de passeio.

PENICHE: Estudante da escola superior ganha competição nacional em hotelaria/turismo

José Fernandes, estudante de Gestão Turística e Hoteleira da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche, conquistou o primeiro lugar no "Hospitality Challenge", competição nacional para estudantes do ensino superior das áreas de Hotelaria e Turismo.

Com este galardão, a equipa vencedora (composta por José Fernandes) irá representar Portugal, em março de 2017, no "Global Young Hoteliers Summit", uma prova internacional que reúne os melhores estudantes da área, na École Hôtelière de Lausanne, na Suíça.

Nesta edição do "Hospitality Challenge" concorreram 10 equipas compostas por estudantes provenientes do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Leiria, do Instituto Politécnico da Guarda, do Instituto Politécnico do Porto, da Universidade do Algarve, da Universidade Católica de Braga, da Universidade Lusófona, da Universidade Europeia e da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

PENICHE: Exposição de presépios no Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia

O Centro Interpretativo de Atouguia da Baleia recebe, entre 03 de dezembro e 07 de janeiro, uma exposição coletiva de presépios de Natal, promovida pelo município de Peniche.

Os presépios são construídos por diversos materiais e tipologia e são da autoria dos artesãos AM&CM - Mãos de Papel, Ana Franco, Ana Sobral, Cláudia Canas, Lucrécia Alves, Paula Violante e Victor Mota.

A iniciativa integra o Programa Natal Penicheiro 2016.

TORRES VEDRAS: Lançada campanha de solidariedade "Brincar a dar”

A associação carnavalesca Marias Cachuchas, de Torres Vedras lançou a campanha de solidariedade "Brincar a dar" e está a recolher brinquedos, livros ou jogos didáticos novos e usados até 28 de janeiro.

São também aceites roupas ou outro tipo de material, como comida ou carrinhos de bebé.

A ação insere-se no espírito natalício, mas acima de tudo no tema do Carnaval do próximo ano – “Brinquedos e brincadeira". As empresas e instituições podem aderir, pedindo um ponto de recolha "brincalhão".

Os destinatários são crianças e jovens institucionalizados ou pertencentes a famílias carenciadas. Para a campanha, a associação conta com a parceria com a delegação de Torres Vedras da Cruz Vermelha Portuguesa.

TORRES VEDRAS: Pista Municipal de atletismo aberta à utilização da população em geral

A Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, no Paúl, Torres Vedras, vai estar à disposição da população a partir do próximo dia 29 de novembro, anunciou a câmara.

O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira das 16:00 às 22:00 e aos sábados e feriados das 08:00 às 14:00.

Para os atletas inscritos nos clubes do concelho, a utilização é gratuita, bem como para os atletas e sócios do Centro de Cultura e Desporto Clube de Futebol "Os Paulenses".

Para os restantes utilizadores, a frequência pontual tem um custo de dois euros, ao passo que a utilização mensal custa 10 euros.

TORRES VEDRAS: Ilustrações de Ana Ventura na Casa Jaime Umbelino

A Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras, tem patente a exposição de ilustração de Ana Ventura "Na Pele", até 04 de fevereiro.

Ana Ventura é uma artista plástica e designer portuguesa que vive e trabalha em Lisboa e Antuérpia.

TORRES VEDRAS: Fotografias de Mário Vasa expostas na câmara municipal

A exposição de fotografia "Felicidade Paralela", de Mário Vasa, está patente no átrio do edifício da Câmara Municipal de Torres Vedras até 07 de dezembro.

Trata-se de um projeto fotográfico resultante do convite da APECI - Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas de Torres Vedras para a realização da agenda de 2017 desta entidade.

Neste trabalho, Mário Vasa tenta reportar pela imagem uma "felicidade paralela", em que o amor incondicional de todos para todos impera no dia a dia dentro daquela instituição, refere a descrição do projeto.

AMB/APE/FYC/LYFS // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)