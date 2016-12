Lourinhã aprova orçamento municipal de 20,5 milhões para 2017

Lourinhã, Lisboa, 01 dez (Lusa) - A Assembleia Municipal da Lourinhã aprovou na noite de quarta-feira o orçamento da câmara para 2017, no valor de 20,5 milhões de euros, mais 1,2 milhões de euros do que para este ano de 2016.

Segundo o executivo presidido pelo socialista João Duarte Carvalho, as prioridades recaem sobre a reabilitação urbana de espaços públicos e edifícios municipais na sede do concelho (2,5 milhões de euros), de acordo com o orçamento e Grandes Opções, a que a agência Lusa teve acesso.

A câmara tem previsto 606 mil euros para requalificar a escola EB2,3 Afonso Rodrigues Pereira, por via da delegação de competências do Ministério da Educação, acrescidos de 460 mil euros destinados à construção do respetivo pavilhão polidesportivo, apesar de o estabelecimento ter já mais de 20 anos.

No orçamento, consta também a requalificação e ampliação das escolas do Vimeiro (400 mil euros), Cabeça Gorda (250 mil euros), Seixal (250 mil euros) e Marquiteira (150 mil euros).

Entre as prioridades, está ainda a reabilitação do Parque Verde da Cegonha (600 mil euros), do eixo ribeirinho (300 mil euros) e dos antigos Paços do Concelho (500 mil euros).

O orçamento foi aprovado pela maioria socialista, com PSD e CDS-PP a votar contra e o PCP a abster-se.

A oposição criticou a falta de capacidade do executivo em executar projetos, que se repetem de orçamento para orçamento nos últimos anos.

Apesar de o orçamento aumentar, as receitas oriundas dos impostos diretos deverão manter-se idênticas às dos últimos dois anos por influência da redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e da participação do Imposto Sobre Rendimentos (IRS) dos habitantes do concelho.

Enquanto a taxa do IMI a aplicar sobre prédios urbanos foi de 0,36% em 2016, para 2017 vai ser de 0,35%. A participação no IRS desce de 4% para 3,75%.

Em 2015, o município arrecadou quatro milhões de euros de IMI e 788 mil euros de IRS, valores previstos arrecadar no final deste ano, enquanto para 2017 deverão ser respetivamente, de 4,1 milhões e de 591 mil euros.

A dívida a longo prazo do município é de 12,7 milhões de euros, quando era de 18,6 milhões no final de 2013 quando João Duarte Carvalho passou a presidir à câmara municipal.

O orçamento de 20, 5 milhões de euros serve uma população de 26 mil habitantes.

