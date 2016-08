Ana Catarina Mendes remete discussão de propostas sobre ADSE para setembro

Bombarral, Leiria, 03 ago (Lusa) – A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, ironizou hoje o facto de o CDS não ter proposto a reforma da ADSE enquanto Governo e de o fazer agora, na oposição e remeteu a discussão para setembro.

“Eu vejo sempre com muita simpatia as propostas que não foram feitas no tempo em que foram Governo, mas que são feitas no tempo que em são oposição”, afirmou Ana Catarina Mendes, quando questionada sobre a proposta da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, sobre a reforma da ADSE (Assistência na Doença aos Servidores do Estado).

Assunção Cristas defendeu hoje que, mais importante que a gestão da ADSE, é perceber se existem condições para que todos os beneficiários que o desejem possam aderir voluntariamente a esse sistema de saúde.

As posições do CDS-PP sobre o relatório da Comissão de reforma da ADSE são, para Ana Catarina Mendes “neste momento, apenas anúncios sublinhando que “não há nada concretizado” e que, portanto, o PS aguardará por propostas concretas.

“Teremos tempo, a partir de setembro, quando reabrirem os trabalhos parlamentares de discutirmos todas as propostas em concreto que estejam em cima da mesa”, concluiu.

A secretária-geral adjunta do PS falava no Bombarral, à margem de um jantar com militantes, no Festival do Vinho Português e Feira Nacional da Pera Rocha, que decorre na Mata Nacional até ao dia 07.

