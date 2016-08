12-08-2016 Sociedade, Política, Lusa Lusa / Notícias

Fátima: Arcebispo Zani lembra que mãe de Jesus foi "uma migrante"

Fátima, Santarém, 12 ago (Lusa) - O arcebispo Angelo Vincenzo Zani, que preside à peregrinação do Migrante e do Refugiado do Santuário de Fátima, lembrou que Maria, a mãe de Jesus, foi "uma migrante, que andou sempre na periferia".