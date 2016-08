Revista de imprensa regional

Coimbra, 09 ago (Lusa) - Destaques da imprensa diária regional:

NORTE

Correio do Minho:

- "Fogo continua a destruir o Minho/Emergência infernal"

- "Transferência de Boly para o FC Porto abortada"

- "Universidade do Minho acolhe mundial de karaté universitário"

Diário do Minho:

- "Incêndios põem Alto Minho em estado de emergência"

- "Braga é exemplar nas dinâmicas de juventude"

- "Arsenal da Devesa prepara estreia na I Divisão de andebol"

CENTRO

Diário As Beiras:

- "Mulher baleada com gravidade em Figueiró dos Vinhos"

- "Chamas rondaram casas em Cantanhede"

- "Seis projetos apresentados ao Orçamento Participativo de Condeixa-a-Nova"

Diário de Aveiro:

- "Incêndios voltam a ameaçar habitações"

- "Casal de Avanca distribuiu água na autoestrada"

- "'Grandes veleiros despediram-se ontem da Gafanha da Nazaré"

Diário de Coimbra:

- "Baleou a mulher com três tiros em plena rua"

- "Chamas deixam rastro de destruição"

- "Mergulhador dos bombeiros apela ao respeito das regras"

Diário de Leiria:

- "Mulher alvejada com três tiros na via pública"

- "Leiria bate recorde com máxima de 41.6º"

- "Mulher em prisão preventiva por esfaquear vizinho"

Diário de Viseu:

- "Incêndios causam segunda-feira negra em Viseu"

- "Câmara de Tondela espera cerca de 80 mil visitantes na FICTON"

- ""Concurso pecuário promove vitela de Lafões

SUL

Diário do Sul:

- "Turismo aplaude investimento entre as margens do rio Degebe"

- "Elvas/Incêndio em convento dois dias após anúncio de conversão em hotel"

- "Évora/Padres da Bretanha em viagem por Portugal visitaram cidade"

ILHAS

Açoriano Oriental:

- "Miradouro da Lagoa do Fogo vai ter parque de estacionamento"

- "Governo propõe medida para travar produção de leite"

- "Rabo de Peixe quer funcionários para porto e variante"

Correio dos Açores:

- "Obras na rotunda do Pico do Fogo estarão concluídas no início de Setembro"

- "Investigador italiano Luigi António Chiappino descobre minerais raros no vulcão de Água de Pau"

- "Mais de 50 mil pessoas ‘inundaram' de branco a cidade de Ponta Delgada"

Diário dos Açores:

- "Liberato Fernandes/Mandato deste Governo no setor das pescas é desastroso"

- "Poeiras do Saara cobrem os Açores até quinta-feira"

- "Elevador da nova unidade de saúde de Água de Pau não funciona"

Diário de Notícias da Madeira:

- "Funchal não resistiu ao fogo"

- "Uma nova relação com as comunidades"

- "Queixas na net levam resposta imediata"

Jornal da Madeira:

- "Incêndios reacendem pesadelo"

- "Diáspora subvalorizada em Portugal"

- "Radar do Porto Santo concluído em 2017"

Diário Insular

- "Sancha Cruz/Hostéis devem ter qualidade"

- "Fim de festa com luz e beleza na Praia da Vitória"

- "Poeiras do Saara nos Açores"

