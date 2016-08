Feira Frutus regressa na sexta-feira ao parque das Caldas da Rainha

Caldas da Rainha, Leiria, 18 ago (Lusa) – A fruticultura, o entretenimento e o universo ‘Pókemon’ vão juntar-se no relançamento da Frutus - Feira Nacional de Hortofruticultura no Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, onde o certame abre portas na sexta-feira.

O espaço dedicado ao “Pokémon Go” (jogo de telemóvel com personagens de animação) será, segundo a Câmara das Caldas das Rainha – promotora do evento -, “um dos atrativos” da iniciativa, que pretende “cimentar a sua imagem de modernidade, acompanhando uma das tendências lúdicas do momento”.

O “Pókemon Lounge” instalado no recinto da feira terá várias atividades individuais e de grupo em torno do jogo, incluindo questionários, ‘pedipapers’, filmes e concursos, como o “Cosplay”, em que os participantes de mascaram de personagens do jogo.

Visando atrair o público mais jovem, o recinto disporá de espaços onde os jogadores reabastecem “pokébolas”, poções e outros itens essenciais ao jogo, e “lures” (que atraem “pokémons” para aquela área para que todos os jogadores à volta os consigam apanhar).

Já o cartaz dos espetáculos pretende atrair visitantes de todas as idades ao certame, por onde passarão Miguel Araújo, António Zambujo, Pedro Abrunhosa, Ana Moura, Herman José, HMB, The Black Mamba e Lucky Dukies.

Mais de 120 expositores ligados a setores como maquinaria, indústria, artesanato, restauração e produtos de fumeiro e charcutaria tradicional portuguesa integram a vertente profissional do evento, que decorre até 28 de agosto.

Jornadas técnicas, demonstrações de culinária, exposições e ‘workshops’ são outros dos atrativos da feira, que desde 1979 cumpriu 27 edições, assumindo-se como “uma alavanca fundamental no apoio, modernização e divulgação da fileira dos frutos e hortícolas que se produzem em Portugal”, destaca a câmara.

O certame foi, depois de duas décadas de realização no parque, transferido para a Expoeste – Pavilhão de Feiras, onde a mudança de figurino e a fraca adesão do público acabaram por ditar o seu fim após 12 edições.

A cedência do parque (propriedade do Estado) à autarquia, por um período de 50 anos, permitiu agora o relançamento da feira no seu espaço original, numa edição em que a câmara investiu 400 mil euros.

A expetativa é de que “haja uma grande afluência de público e que as receitas de bilheteira rondem os 150 mil euros”, afirmou o presidente da câmara, Fernando Tinta Ferreira, aquando da apresentação da feira.

Para além do recinto do parque, a câmara pretende que “a festa da fruta se dissemine pela cidade”, com a abertura de lojas à noite.

O passe de dez dias tem um custo de 10 euros e os bilhetes diários custam dois ou três euros, dependendo do cartaz do dia, e dão acesso aos concertos.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)