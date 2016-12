REVES: País - 2.ª edição

Redação, 09 dez (Lusa) - Notícias breves do País (2.ª edição):

ALGARVE: Associação de Acordeonistas recebe Copa Mundial

A Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve anunciou hoje que participou no Congresso da Confederação Internacional dos Acordeonistas, na Alemanha, onde foram abordados assuntos como o Mundial de 2019, que se vai realizar pela primeira vez na região portuguesa.

A Confederação Internacional dos Acordeonistas (CIA) é membro oficial do Conselho Internacional de Música da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Mundial de Acordeão é a competição que conta com os “melhores intérpretes mundiais, conceituados júris e delegados, oriundos de várias partes do mundo”, realçou a Mito Algarvio num comunicado.

A associação de acordeonistas do Algarve, representada por três elementos da direção - João Pereira (presidente), Sérgio Conceição (vice-presidente) e João Sena (secretário) –, entregou ao Comité Executivo da CIA o livro “Acordeão Alm´Algarvia”, editado e produzido pela Câmara de Castro Marim com base numa exposição de acordeão que esteve em exibição na localidade algarvia.

ALGARVE: Centro de Ciências do Mar inaugura nó português de laboratório europeu

O Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve anunciou hoje que vai inaugurar, na segunda-feira, o nó nacional do Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos, investimento de 15 milhões de euros dedicado à investigação.

A inauguração vai contar com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e incluiu uma apresentação da infraestrutura de investigação, conduzida pelo coordenador, Adelino Canário, referiu o CCMAR num comunicado.

O Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos (EMBRC), com sede em Paris, é “uma infraestrutura de investigação dedicada à exploração e conservação de recursos e ambiente marinhos, que responde às necessidades de investigação nas ciências do mar na Europa” e dispõe de polos em nove países.

O EMBRC Portugal é coordenado pelo CCMAR, mas tem como parceiros centros homólogos das Universidades de Coimbra, do Porto e dos Açores e vai dar à “comunidade científica e ao tecido empresarial acesso a equipamentos de última geração, serviços e recursos biológicos de enorme relevância para o cluster no mar”.

Vai ainda servir, acrescentou o CCMAR, como “polo de atração de investigadores nacionais e estrangeiros e como um motor de desenvolvimento das regiões, tirando partido das infraestruturas de alto nível e do acesso a biodiversidade e condições ambientais únicas” de Portugal.

CALDAS DA RAINHA: “Connect Fest” no Centro da Juventude

A terceira edição do evento audiovisual “Connect Fest” vai realizar-se no Centro da Juventude das Caldas da Rainha, a 14 e 15, numa iniciativa dos estudantes da licenciatura em Som e Imagem da Escola Superior de Artes e Design.

Concertos, instalações, ‘vídeo mapping’ e documentários são algumas das atividades do evento, que visa promover o trabalho criado por jovens artistas portugueses.

Este projeto conta com a orientação de Som e Imagem, sendo a curadoria, a organização logística, a produção do evento e a gravação de um EP de cada banda selecionada, da responsabilidade dos alunos.

A segunda edição teve uma audiência de cerca de 450 pessoas e a ambição da organização é alcançar este ano cerca de 600 pessoas no público.

NAZARÉ: Iluminação de Natal reforçada

A Câmara Municipal da Nazaré reforçou este ano a iluminação de Natal nas localidades de Fanhais, Nazaré, Valado dos Frades e Famalicão, que nesta quadra contam com mais ruas iluminadas, divulgou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara sustenta o reforço do investimento com o objetivo de aumentar “a dinamização do comércio e dos serviços, mas também o turismo, uma vez que a Nazaré é 12.ª no Ranking das melhores cidades portuguesas e a 2.ª na região Centro, segundo o City Brand Ranking da Bloom Consulting (2016)”.

A intenção da Câmara é, nos próximos anos levar a iluminação de Natal a mais ruas, praças e áreas de grande fluxo de pessoas ou comércio em todas as freguesias.

NAZARÉ: Seis detidos por tráfico em prisão preventiva

O Tribunal de Leiria determinou a prisão preventiva de cinco dos seis detidos na Nazaré indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes, ficando um sexto sob termo de identidade e residência, divulgou hoje a PSP.

Os três homens e três mulheres, com idades entre os 25 e os 55 anos, foram detidos na terça-feira, no âmbito de uma operação desencadeada pela Esquadra de Investigação Criminal de Leiria para cumprimento de quatro mandados de detenção fora de flagrante delito.

Foram realizadas cinco buscas domiciliárias e duas buscas não domiciliárias em que foram apreendidas 2.220 doses de cocaína, 1.346 doses de haxixe, uma balança de precisão, um revólver de calibre 38, entre outros.

A operação contou com o apoio do Comando Distrital de Aveiro e do Comando Metropolitano do Porto.

PONTA DELGADA: Governo Regional apoia Câmaras de Comércio nas campanhas de Natal

O Governo dos Açores vai apoiar com 100 mil euros as três Câmaras de Comércio da região para financiamento de atividades de promoção do comércio tradicional durante a quadra do Natal, anunciou hoje o vice-presidente do executivo.

O vice-presidente, Sérgio Ávila, destacou ainda que este é “mais um esforço no sentido da cooperação com as empresas açorianas” para que possam, "de forma cada vez mais consistente, assegurar a retoma da atividade económica”.

LAGOA: Associação promove audição alusiva ao Natal

A Associação Musical de Lagoa, nos Açores, realiza no domingo uma audição de Natal, integrada na sexta edição do Mercadinho de Natal, promovido pela Câmara Municipal.

A iniciativa contempla diversas atuações com diferentes instrumentos, acompanhadas de cântico e percussão, e interpretações musicais alusivas ao Natal, bem como com a atuação do Coro Infantil da Associação Musical de Lagoa.

A Associação Musical de Lagoa tem como principal meta a divulgação da cultura musical no concelho da Lagoa, funcionando com duas valências, a orquestra ligeira e a academia de música.

VILA NOVA DE FOZ CÔA: Três detidos por tráfico de estupefacientes e arma proibida

A GNR anunciou hoje a detenção, em Vila Nova de Foz Côa, de três homens, com 21, 30 e 51 anos, pela alegada prática de crimes de tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda, dois suspeitos foram detidos em flagrante delito na posse de 400 doses de haxixe, uma navalha, diversos cartuchos, uma carabina de ar comprimido, entre outros.

Os homens foram constituídos arguidos e ficaram a aguardar notificação, sujeitos a termo de identidade e residência, para serem ouvidos pelo Tribunal de Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.

