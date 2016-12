PAN questiona Governo sobre captação de investimento do grupo Tesla para Portugal

Lisboa, 07 dez (Lusa) - O PAN - Pessoas-Animais-Natureza questionou o Governo sobre os esforços que está a fazer para garantir o investimento do grupo Tesla em Portugal, nomeadamente em redes de supercarregadores, centros de inovação tecnológica e na construção de uma Giga Factory.

Em comunicado, o PAN diz ter questionado o ministério dos Negócios Estrangeiros para saber "que compromissos estão a ser adotados para que a captação deste investimento possa ser colocada no topo das prioridades a nível nacional" e "confirmar que entidades estão a ser envolvidas no processo negocial, assumindo que o processo beneficiará dos contributos dos municípios interessados, dos representantes do sector industrial Português e da sociedade civil".

Várias têm sido as notícias sobre a captação deste investimento para Portugal, tendo as autarquias de Torres Vedras, Guarda e Viana do Castelo já mostrado disponibilidade e esgrimido argumentos para acolher a fábrica que a construtora norte-americana Tesla, de carros elétricos e de baterias, quer instalar na Europa.

O fabricante automóvel vai decidir em 2017 a localização da fábrica que quer construir na Europa e tem vindo a estabelecer contactos nesse sentido com o Governo português, tendo também em vista França, Holanda, alguns países de leste e Espanha.

O investimento ronda os cinco mil milhões de dólares e, até 2020, prevê criar 10 mil postos de trabalho.

Portugal é um importante exportador de lítio, possuindo algumas das mais relevantes explorações mineiras desse material indispensável à construção das baterias para os carros elétricos.

Hoje, o PAN lembra que Portugal "acaba de assumir audaciosos compromissos e objetivos, na 22ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (COP 22), com vista a ter uma economia descarbonizada já em 2050 e que precisam ser acompanhados pela implementação e expansão da 3ª revolução industrial".

