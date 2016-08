BREVES: País

Redação, 19 ago (Lusa) - Notícias breves do País:

ODIVELAS: Mulher morre atropelada por autocarro

Uma mulher morreu hoje atropelada por um autocarro em Caneças, no concelho de Odivelas, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, que não soube precisar a idade da vítima mortal, o alerta para o atropelamento foi dado pelas 10:00.

No local estiveram elementos dos Bombeiros de Caneças, da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

CALDAS DA RAINHA: D. Vicente da Câmara homenageado em tourada

A praça de toiros das Caldas da Rainha volta a abrir as suas portas no dia 26 deste mês, para acolher uma corrida de toiros à portuguesa de homenagem, a título póstumo, ao fadista D. Vicente da Câmara.

Em praça, a partir das 22:00, vão estar os cavaleiros António Telles, Filipe Gonçalves e Francisco Palha, cabendo as pegas dos seis toiros de Veiga Teixeira aos Amadores de Montemor-o-Novo e Caldas da Rainha.

Durante o festejo vão ocorrer pequenos apontamentos de fado a cargo do grupo “Os Marialvas”, formação que integra Manuel da Câmara, filho do homenageado.

TOMAR: Forcados assinalam 60.º aniversário

O Grupo de Forcados Amadores de Tomar vai assinalar, no sábado, o seu 60.º aniversário numa corrida de toiros naquela cidade ribatejana, pegando este festejo em solitário.

Perante toiros de Vale do Sorraia, a partir das 22:00, vão estar ainda em praça os cavaleiros António Ribeiro Telles, Rui Salvador e Marcos Tenório.

RIO MAIOR: Feira Nacional da Cebola de 31 de agosto a 04 de setembro

A edição deste ano da Frimor – Feira Nacional da Cebola vai realizar-se de 31 de agosto a 04 de setembro no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, esperando o município atrair 70.000 visitantes ao evento, com origens no século XVIII.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Rio Maior afirma que, além da exposição e venda de cebolas por produtores da região, a feira - que já na sua origem permitia a transação de produtos agrícolas, pecuários, metalúrgicos, têxteis e do sal das salinas locais - assume uma dimensão agrícola, comercial e industrial, sendo lugar privilegiado para divulgar as potencialidades económicas do concelho.

O certame contará com iniciativas como ‘workshops’, promovidos pelo Centro de Negócios de Rio Maior, e terá a presença do congénere de Málaga e da Universidade local.

Haverá um espaço dedicado ao cavalo e concertos.

CARTAXO: Grupo Cénico de Pontével ensina artes do palco

O Grupo Cénico da Casa do Povo de Pontével vai realizar, de 16 a 18 de setembro, um ‘workshop’ para “quem sente atração pelos palcos ou quer apenas saber até onde o pode levar a tendência para o drama”.

A ação, que inclui o treino da improvisação, dinâmicas de grupo e expressão vocal, visa igualmente a captação de novos atores para o grupo Kaspiadas, refere uma nota da Câmara Municipal do Cartaxo.

Com inscrições abertas até 12 de setembro, a ação será dirigida pelo formador em expressão dramática e corporal e ator Mário Júlio Reis.

MADEIRA: PSP regista 56 acidentes nas estradas da região

A Polícia de Segurança Pública (PSP) informou hoje ter registado esta semana um total de 56 acidentes nas estradas da Madeira, dos quais resultaram um morto, dois feridos graves e 11 ligeiros.

A nota divulgada pelo Comando Regional da Madeira da PSP refere que o Funchal foi o concelho com mais ocorrências (28) e o maior número de feridos ligeiros (11).

Foi num acidente em Machico que ficaram feridas três pessoas com gravidade, tendo um deles acabado por morrer no Hospital do Funchal.

A colisão foi a principal causa destas ocorrências (35), seguindo-se o despiste (15) e o atropelamento (cinco), indica ainda a mesma informação policial.

PORTO SANTO: Junta organiza encontro de folclore

A Junta de Freguesia do Porto Santo promove no sábado o XIV Encontro de Folclore, na Praça do Barqueiro, no centro da cidade da ilha do Porto Santo.

A organização anunciou que nesta iniciativa participam os grupos folclóricos do Porto Santo e da ACR Conde (Guimarães), o Rancho Folclórico de Fonte Boa (Esposende), o Groupe d´art et traditions populaires Les Biroussans Folklore Couserannais (França) e o Folk Dance Ensemble Danaj (República Checa).

O programa do evento, que tem este ano a sua edição com caráter internacional, inclui uma missa solene na Igreja da Piedades, uma receção no salão nobre da Assembleia Municipal da ilha e um desfile até ao local do espetáculo.

INCÊNDIOS: JSD promove campanha “Reconstruir o Funchal”

A JSD do Funchal anunciou hoje o lançamento da campanha “Reconstruir o Funchal”, que visa recolher materiais de construção, eletrodomésticos e móveis para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios da passada semana no concelho.

Azulejos, cimento, areia, pregos, telhas blocos, eletrodomésticos e móveis são alguns dos bens que os jovens sociais-democratas do Funchal pretendem reunir para atribuir às várias juntas de freguesia das áreas mais devastadas pelo fogo, casos do Imaculado Coração de Maria, Monte, Santa Luzia, Santa Maria Maior, São Gonçalo e São Pedro.

No mesmo documento, a JSD/Funchal destaca o trabalho desenvolvido por todos os envolvidos direta ou indiretamente na situação do combate e rescaldo aos incêndios que deflagraram na Madeira a 08 de agosto.

AMADORA: Corte de passagem pedonal sobre o IC19 em Alfragide

A Infraestruturas de Portugal iniciou trabalhos de substituição da passagem superior de peões sobre o Itinerário Complementar (IC) 19, junto Estado-Maior das Forças Armadas, em Alfragide, informou hoje o município da Amadora.

A substituição da passagem superior de peões, ao quilómetro 1,850 do IC19, que liga a Rua Ana de Castro Osório, na freguesia das Águas Livres, à Avenida da Força Aérea Portuguesa, em Alfragide, deverá ficar "concluída dentro de um mês e meio", esclarece a autarquia, em comunicado.

Durante o período da empreitada de substituição da passagem superior, a circulação pedonal estará interditada neste ponto sobre a principal ligação rodoviária entre Lisboa e Sintra, existindo um "circuito alternativo para os peões que está a ser feito pela rotunda do Estado-Maior das Forças Armadas", devidamente sinalizado na via pública.

LYFS/AMB/JRS/MLL/HYT // ROC

Lusa/fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)