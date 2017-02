Efemérides Lusa - 05 de fevereiro

Lisboa, 03 fev (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 05 de fevereiro, Dia Nacional de Alerta para a Alienação Parental:

1722 - É criada, no Porto, a primeira corporação de bombeiros da cidade, A Companhia do Fogo.

1768 - O Marquês de Pombal cria, em Lisboa, a Real Mesa Censória, separando as funções da Igreja das do Estado. A Inquisição perde os poderes de exame prévio.

1818 - Portugal assina o tratado de amizade com os EUA.

1827 - Luta pelo Liberalismo, em Portugal. Ação de Ponte da Barca. As forças absolutistas são repelidas para Espanha.

1869 - É fundado o Diário dos Açores.

1882 – Morre, com 73 anos, António Alves Martins, bispo de Viseu, liberal, célebre pelas preocupações de justiça social e pelo antidogmatismo. Foi Ministro do Reino, deputado, lente da Universidade de Coimbra, responsável pelo Hospital de S. José, em Lisboa.

1885 - É estabelecido o Estado do Congo, domínio pessoal do Rei Leopoldo II da Bélgica.

1887 – Estreia-se a ópera “Otello”, de Verdi, no Teatro La Scala.

1891 - Reabrem as câmaras dos Deputados, em Lisboa, para votarem as bases de um empréstimo de 39 mil contos de réis, para a regularização das contas públicas, e a atribuição do monopólio do tabaco.

1892 - Manuel de Arriaga, deputado republicano, propõe o inquérito ao antigo ministro da Fazenda, perante a dimensão do défice público.

1911 - Nasce cantor lírico Jussi Björling, eleito o maior tenor do século XX, com Enrico Caruso e Benjamino Gigli.

1918 - A República Russa separa-se da Igreja ortodoxa.

1925 - É fundado o Seixal Futebol Clube.

1962 - O presidente francês, Charles de Gaulle, manifesta-se a favor da independência da Argélia.

1971 - Os astronautas norte-americanos Alan Shepard e Edgar Mitchell descem na Lua, depois da viagem da nave Apollo-14.

1974 - Tropas das Nações Unidas criam a zona tampão entre Israel e o Egito.

1980 - Primeiro dia da "Marcha Cambodjana para a Sobrevivência".

1981 - Intervenção dos comandos sul-africanos em Matola, Moçambique, provoca a morte de sete pessoas. O Governo português condena o ataque.

1983 - O antigo oficial nazi Klaus Barbie chega a França depois de extraditado da Bolívia para ser submetido a julgamento.

1985 – Nasce, na Madeira, Cristiano Ronaldo.

1987 - Morre o jornalista português António Rolo Duarte. Tinha 56 anos.

1990 - Mikhail Gorbachev afirma ter chegado a altura de o Partido Comunista disputar com outros partidos o direito de governar o país.

1992 - É localizado o navio luso-guineense Bolama, afundado entre os cabos Raso e Espichel, dois meses antes.

1993 – Estreia-se, no Teatro Tivoli, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, com 110 músicos.

2004 - É assinado o acordo de revisão dos preços de fornecimento de eletricidade da central de Cahora Bassa à África do Sul.

2005 – Morre, aos 100 anos, Guenter Reimann, economista e jornalista norte-americano, fundador da International Reports On Finance And Currency. Participou na criação da Zona Franca da Madeira.

2006 – A embaixada da Dinamarca, em Beirute, é incendiada durante o protesto pela publicação das caricaturas de Maomé, manifestado na capital libanesa.

- Morre David de Sousa, arcebispo emérito da Arquidiocese de Évora. Tinha 94 anos.

2007 - É publicada em Diário da República a lei que cria o Cartão Único do Cidadão.

- O antigo primeiro-ministro timorense Mari Alkatiri confirma o arquivamento do processo de que foi alvo por alegada distribuição de armas a civis em abril/maio de 2006.

- Morre, aos 80 anos, John Beckett, músico e compositor irlandês, primo do escritor e dramaturgo Samuel Beckett, autor da música do filme “Ulysses” (1967), de Joseph Strick.

- Morre Manuel João Gomes, tradutor e crítico de teatro, Prémio PEN Clube de Tradução 1988 por “A Vergonha”, de Salman Rushdie, cofundador do Teatro de Campolide, viúvo da escritora Luíza Neto Jorge. Tinha 60 anos.

2008 - A capital moçambicana é palco de violentas manifestações de populares em protesto contra a entrada em vigor da nova tarifa dos transportes semicoletivos ("chapa").

- Morre, aos 90 anos, Maharishi Mahesh Yogi, o guru indiano que divulgou as técnicas de meditação transcendental aos Beatles e a milhões de outros em todo o mundo.

2009 - É aprovada, em Conselho de Ministros, a obrigatoriedade de instalação de um dispositivo eletrónico de matrícula em todos os veículos motorizados.

- O Governo aprova a transformação das Universidades do Porto e Aveiro e do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em fundações públicas com regime de direito privado.

2010 - O chefe da Frente 51 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Pedro Alfonso Vargas Marín, conhecido como "Yerminson", morre na sequência de um bombardeamento ao seu acampamento no Centro do país.

- Cerca de meia tonelada de explosivos é detetada num alegado esconderijo da ETA, em Óbidos. A casa, situada em Casal da Avarela estava alugada a duas pessoas. A proprietária do terreno terá alertado as autoridades ao verificar que a vivenda estava fechada há vários dias.

2011 – Nasce o movimento “Geração à Rasca” com a abertura da respetiva página na rede social Facebook.

- Morre, aos 86 anos, Charles E. Silberman, jornalista e veterano da Segunda Guerra Mundial que ficou especialmente conhecido pelas análises que fez de temas fraturantes, como racismo, educação e justiça, em três livros que escreveu.

2014 – A Assembleia da República aprova, na especialidade, o primeiro orçamento retificativo do ano, com o voto da maioria parlamentar PSD/CDS-PP, que inclui o alargamento da Contribuição Extraordinária de Solidariedade para compensar a inconstitucionalidade da convergência de regimes de pensões.

- Morre Carlos "Lucho" Borges, antigo avançado uruguaio, autor do primeiro golo da história da Taça Libertadores da América, em 1960. Tinha 82 anos.

2015 - Xanana Gusmão demite-se do cargo de primeiro-ministro de Timor-Leste, numa carta endereçada ao Presidente da República, Taur Matan Ruak.

- Morre Bernardette Pessanha, ex-bailarina, pioneira da dança em Portugal. Tinha 87 anos.

2016 - Morre Maurice White, fundador do grupo Earth, Wind & Fire, aos 74 anos.

Este é o trigésimo sexto dia do ano. Faltam 329 dias para o termo de 2017.

Pensamento do dia: "A religião deve ser como o sal na comida, nem muito nem pouco, só o preciso". D António Alves Martins (1808-82), liberal, ministro do Reino, Bispo de Viseu.

