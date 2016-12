Programa de Natal de Alenquer com vídeo mapping sobre história do presépio centenário

Alenquer, Lisboa, 30 nov (Lusa) - Alenquer, conhecida como ‘vila presépio', inicia no sábado o seu programa de Natal, tendo como principal novidade um espetáculo de ‘vídeo mapping’ sobre a história do presépio centenário.

O espetáculo de ‘vídeo mapping’, previsto para as 19:00 de sábado na fachada do edifício da Romeira, "vai permitir compreender a ligação da vila à história do presépio, que chegou há 800 anos pelos franciscanos e que desde há 49 anos é colocado pela câmara na encosta da vila, desde que ocorreram cheias em 1967", explicou o vice-presidente da autarquia, Rui Costa.

Na sexta-feira, são inauguradas as iluminações de rua e o presépio tradicional na encosta da vila, composto por 20 figuras que atingem os 20 metros de altura.

Por o presépio ser a imagem de marca de Alenquer, “Vila presépio de Portugal”, o programa, entre sexta-feira e 06 de janeiro, contempla atividades alusivas ao Natal centradas na figura do presépio.

Nesse sentido, decorre uma exposição 1.500 de presépios, de várias dezenas de artesãos e construídos com diferentes materiais, desde barro, pedra, metal, pintura, cortiça, pele ou cestaria, estando também prevista para 06 de janeiro uma concentração de três mil Reis Magos, com a participação de crianças dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo do concelho. Ambas as atividades são consideradas pela organização como as maiores do mundo.

Durante os 20 dias, as crianças vão poder usufruir de diversas atividades em vários espaços da vila, desde teatros, pista de gelo natural, zona de insufláveis e animações e Fábrica do Presépio, onde decorrem ateliês, interligadas por um comboio turístico.

O programa contempla ainda um mercado, lançamento de uma coletânea de contos e poemas de natal (04 de dezembro), visitas guiadas ao presépio, concertos e presépios ao vivo.

A 05 de janeiro, o programa tem previsto a visualização de um documentário e roteiro turístico aos locais sobre as tradições do "Pintar e Cantar dos Reis" no concelho, que a Câmara quer candidatar a património nacional e da UNESCO.

A 18 de dezembro, são esperados 1.200 participantes numa prova de caminhada e trail, entre os 12 e os 22 quilómetros.

Por ser um programa estratégico para atrair turistas à vila, o município reforçou este ano o investimento em 75 mil euros e espera 25 mil visitantes.

