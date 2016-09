Patriarcado de Lisboa celebra 300 anos com musical, sínodo e outras iniciativas

Lisboa, 20 set (Lusa) – Um musical, uma exposição, a publicação de vários livros e a realização do Sínodo Diocesano, são algumas das iniciativas do programa celebrativo do 3.º centenário da elevação da diocese de Lisboa à qualidade patriarcal, que foi hoje apresentado.

“As comemorações dizem respeito a uma realidade que é a diocese de Lisboa”, disse o cardeal-patriarca Manuel Clemente na apresentação do programa das comemorações, realçando que a qualidade patriarcal dada à diocese de Lisboa, pela bula de Clemente XI, “não distingue hierarquicamente Lisboa das outras 19 dioceses”.

“Em termos doutrinários não há um nível intermediário”, a Igreja é universal, "na união dos seus bispos com S. Pedro", e local, através das comunidades diocesanas lideradas pelos seus bispos, explicou Manuel Clemente.

Lisboa tem a distinção de Patriarcal desde a bula de 07 novembro de 1716 que deu essa categoria à então capela real, no Paço da Ribeira, destruído no terramoto de 1755. Uma distinção que, no mundo ocidental, além da capital portuguesa só tem a cidade italiana de Veneza.

O Sínodo Diocesano é um dos pontos altos das celebrações que se iniciam em outubro, com o Encontro dos Núcleos de Estudantes Católicos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O Sínodo, uma assembleia que reúne leigos, consagrados e religiosos, realiza-se de 30 de novembro a 04 de dezembro no Turcifal, nos arredores de Torres Vedras, “reflete uma caminhada iniciada há três anos” que contou com a participação de mais de mil grupos e 20.000 pessoas, disse o cardeal-patriarca.

Para participar no Sínodo, Manuel Clemente convocou 137 pessoas, entre elementos do clero, religiosos e leigos.

O último sínodo lisbonense realizou-se em 1640 sob a égide do arcebispo Rodrigo da Cunha.

A abertura oficial do Sínodo convocado por Manuel Clemente está prevista para a tarde do dia 27 de novembro na Sé de Lisboa, e a celebração do encerramento no dia 08 de dezembro, no Mosteiro dos Jerónimos, numa cerimónia em que será divulgado o documento final da Assembleia, e serão realizadas ordenações, nomeadamente de diáconos.

