Efemérides Lusa - 04 de agosto

1578 – Batalha de Alcácer Quibir. Morte de D. Sebastião, sem descendência.

1789 – Revolução Francesa. Um mês depois da Tomada da Bastilha é abolido o sistema feudal.

1792 – Nasce o poeta do romantismo inglês Percy Bysshe Shelley, autor de “Prometheus Unbond”. Definiu-se como “democrata, grande amante da humanidade e ateu”.

1849 – Chegam a Moçâmedes, Angola, os primeiros colonos portugueses, vindos de Pernambuco, Brasil.

1901 – Nasce o trompetista de jazz Louis Armstrong, em Nova Orleães, Louisiana, EUA.

1914 – Grande Guerra de 1914-18. O Reino Unido declara guerra à Alemanha. A extensão do Império Britânico leva o conflito à dimensão mundial. Os EUA mantêm-se neutrais.

1919 - O Senado da Universidade do Porto aprova a criação dos institutos de investigação científica de Anatomia e Histologia na Faculdade de Medicina.

1922 – Ascensão do fascismo em Itália. Início dos ataques dos militantes do Partido Fascista às instituições das cidades italianas.

1935 – Inauguração oficial da Emissora Nacional de Radiodifusão.

1944 – II Guerra Mundial. A Gestapo, polícia política de Hitler, captura Anne Frank e outros 14 judeus holandeses, em Amesterdão.

1962 – É preso Nelson Mandela, dirigente do Congresso Nacional Africano, opositor da política de apartheid, na África do Sul.

1984 – É lançado a nave espacial europeia Ariane III, com mais dois satélites de telecomunicações.

1996 - O presidente da UNITA Jonas Savimbi recusa uma das vice-presidências de Angola.

1998 – Começa nova ronda de conversações sobre Timor-Leste, entre os Governos de Portugal e da Indonésia, com mediação da ONU.

2003 - Morre, em Lisboa, aos 77 anos, o médico João Pulido Valente, resistente antifascista, antigo preso político, fundador da primeira organização maoísta em Portugal.

- Morre, em Cascais, a jornalista Helena Sanches Osório, antiga diretora do semanário O Independente e do vespertino A Capital. Tinha 61 anos.

2004 – É atribuído o “Óscar” mundial da engenharia ao português António Segadães Tavares, pelo projeto de ampliação do aeroporto do Funchal.

2005 - Desabamento de falésia na praia de Almagreira, Peniche, causa a morte a duas pessoas.

- Resultado de sondagem atribui à canção "Like a Rolling Stone", de Bob Dylan, a maior capacidade de influência nos últimos 50 anos.

2006 - O parlamento da Ucrânia aprova a nomeação do político pró-russo Viktor Ianukovitch para o cargo de primeiro-ministro.

- Morre, aos 78 anos, José Luís Ferreira da Cunha, antigo secretário de Estado da Informação do VI Governo Provisório, chefe da casa civil da Presidência de Costa Gomes (1974-76).

2007- A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova uma lei que prevê a realização de escutas sem autorização judicial. O projeto de lei fora aprovado pelo Senado no dia anterior.

- Morre Lee Hazlewood, compositor norte-americano, autor de “These Boots Were Made for Walkin”, popularizado por Frank Sinatra. Tinha 78 anos.

- Morre, aos 81 anos, Raul Hilberg, escritor e historiador norte-americano, conhecido pelas suas obras sobre o Holocausto.

2008 - O Tribunal Constitucional "chumba" o número um do artigo segundo do decreto da Assembleia Legislativa da Madeira, que adaptava a lei do tabaco à região, considerando que o Parlamento madeirense ultrapassou as suas competências legislativas.

- O Irão testa com êxito o lançamento de um míssil marmar com um alcance de 300 quilómetros

- Morre, aos 92 anos, num hospital de Viterbo, no norte de Itália, o maestro italo-norte-americano Nicola Rescigno, que dirigiu Maria Callas e numerosas óperas por todo o mundo.

2010 - As trabalhadoras independentes e os respetivos parceiros passam a estar formalmente abrangidos pelo direito à licença por maternidade, com a entrada em vigor da diretiva (lei europeia) 2010/41/UE.

- Morre, aos 72 anos, Orlando Worm, desenhador de luz, diretor técnico e fundador da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.

2012 - O Sudão e o Sudão do Sul alcançam um acordo sobre a partilha da riqueza petrolífera controlada por Cartum antes da partição do país.

- O norte-americano Michael Phelps conquista nos Jogos Olímpicos a sua sexta medalha em Londres2012 e a 22.ª da sua história, as mesmas que Portugal conseguiu em 100 anos. No final da sua quarta e última presença na maior prova, Phelps despediu-se com o título na estafeta dos 4x100 metros estilos, encerrando o seu ciclo com 18 medalhas de ouro, duas de prata e outras tantas de bronze.

2013 - A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos sagra-se vice-campeã do Mundo de sub-23 de K1 200, em Welland, Canadá, depois de o júnior Diogo Lopes ter conquistado também a prata na mesma distância.

- O canoísta português Diogo Lopes sagra-se vice-campeão do Mundo de K1 200 de juniores, perdendo o ouro por nove milésimos de segundo em Welland, Canadá.

2014 - O Banco de Portugal nomeia Luís Máximo dos Santos como presidente do ‘bad bank’, que assumiu os ativos problemáticos do BES.

- O BES Angola, o banco de Miami e o líbio Aman Bank ficam no ‘bad bank’, segundo a decisão do Banco de Portugal conhecida neste dia, que atribui ainda a este veículo 10 milhões de euros para ajudar a administração na recuperação de ativos.

