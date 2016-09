Materiais Diversos leva arte performativa contemporânea a um território "periférico"

Minde, Alcanena, 17 set (Lusa) – O festival Materiais Diversos,a decorrer até dia 24 em Minde, Alcanena e Torres Novas, no distrito de Santarém, continua a proporcionar, num território “periférico”, “encontros improváveis” com as artes performativas, que interpelam as “experiências, sensibilidades e imaginários” dos espetadores.

Com cinco estreias no programa, a oitava edição do festival internacional de artes performativas contemporâneas promovido pela associação Materiais Diversos oferece, ao longo de dez dias, espetáculos “de elevada exigência intelectual e ética” - parte deles produzidos com habitantes da região -, uma escola para a “comunidade artística emergente”, aulas diárias abertas, orientadas pelos artistas participantes, encontros, debates.

Na Fábrica da Cultura (antiga unidade têxtil, em Minde, comprada pela Câmara de Alcanena), está instalado um “ponto de encontro” concebido pelo coletivo Zero Zeugma, das Caldas da Rainha, e onde a organização do festival de música portuguesa Bons Sons (que se realiza em agosto na aldeia de Cem Soldos, Tomar) é responsável pela programação das “noites longas”.

Os espetáculos que resultam de uma intervenção com a comunidade são “dos mais emblemáticos” para a associação Materiais Diversos, que tem na sua missão “democratizar o acesso aos objetos artísticos contemporâneos”, realçou à Lusa a programadora e diretora artística do festival, Elisabete Paiva.

Não esgotando o programa do festival, estes espetáculos acabam por ser “a face mais visível” por colocarem os habitantes do território em palco, mas também pelos “processos de aprendizagem muitíssimo intensos” por que passam durante a criação.

“A grande ambição é que, além de participantes, se tornem também espetadores emancipados, não só do nosso festival, mas das programações que os teatros municipais oferecem e dos projetos que os artistas propõem no geral”, afirmou.

Também para os criadores, o trabalho com as comunidades, feito “de um ponto de vista não paternalista”, aceitando que as pessoas não queiram participar ou não o queiram da forma pensada pela organização, obriga muitas vezes a “reinventar” formas de trabalhar mas também de pensar, frisou.

“Este encontro, quando é franco, pode ser extremamente revelador e até inverter um bocadinho a nossa forma de olhar os territórios e do lugar da criação artística nos territórios, porque é muito importante considerar os tempos próprios e as contingências do lugar, não de uma forma que diminua o que se constrói em cada uma das ações, mas sobretudo de uma forma generosa, em que se encontra um modelo específico para cada situação”, realçou.

Foi o que aconteceu com o espetáculo de abertura do festival, na quinta-feira à noite, em que uma banda filarmónica, a centenária Sociedade Euterpe Meiaviense (Torres Novas), foi desafiada a despir-se do formalismo e a recontar-se em movimentos e sons criados com uma coreógrafa, Clara Andermatt, e um compositor, João Lucas, forçados por uma série de imprevistos a reinventar o projeto a cada momento.

Sobre uma outra comunidade “menos conhecida”, a artística, Filipa Francisco apresenta hoje à noite, no Teatro Virgínia, em Torres Novas, “Espiões”, um espetáculo construído a partir do “património de saber” e das “memórias físicas” inscritas nos corpos de coreógrafos e bailarinos a passar a casa dos 50 anos, num projeto que é “um arquivo vivo” e “efémero”.

O Festival Materiais Diversos nasceu em 2009 da colaboração entre o coreógrafo Tiago Guedes (natural de Minde, atualmente a dirigir o Teatro Municipal do Porto), a Câmara Municipal de Alcanena e o Ministério da Cultura, a partir da associação Materiais Diversos, criada em 2003 para apoio à criação artística.

A associação, que é também responsável pela programação regular de vários teatros da região, representa, em Portugal e na Europa, quatro artistas nacionais (Filipa Francisco, Pablo Lareo, Raquel André e Sofia Dias & Vítor Roriz) e um estrangeiro (Marcelo Evelin).

