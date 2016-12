Câmara de Torres Vedras reduziu fatura energética em 4% nos últimos cinco anos

Torres Vedras, Lisboa, 24 nov (Lusa) - A Câmara de Torres Vedras reduziu em 4% a fatura energética entre 2010 e 2015, de acordo com o Relatório de Sustentabilidade do município, hoje apresentado.

"A Câmara tem vindo a reduzir a fatura relativa aos consumos de energia e de água, com impactos diretos na redução das emissões de dióxido de carbono, o que permitiu poupar recursos do orçamento, direcionados para aumentar o investimento no apoio a famílias e nas áreas protegidas", disse José Carlos Ferreira, da Universidade Nova de Lisboa, que realizou o relatório.

Segundo este responsável, o município reduziu a despesa energética não só por imposição da ‘troika’, mas também teve "preocupações ambientais", motivo pelo qual "está no caminho da sustentabilidade".

No plano da energia elétrica, a autarquia instalou 255 relógios astronómicos em postos de transformação, desligou candeeiros e instalou sistemas de microgeração, sobretudo nas escolas.

Com estas medidas, conseguiu não só reduzir o consumo elétrico, mas também poupar 81 mil euros na fatura energética e reduzir 163 toneladas de emissões de dióxido de carbono.

Nos edifícios sob gestão municipal, os gastos com eletricidade desceram de 16,2 milhões em 2010 para 14,7 milhões em 2015. O mesmo aconteceu com a iluminação pública: 13,6 milhões em 2010 para 13 milhões em 2015.

No edifício multisserviços do município, os gastos com eletricidade mantiveram-se estáveis entre esses anos, cerca de 63 mil euros por ano, apesar de em 2012 o IVA na eletricidade ter passado de seis para 23%.

A redução do consumo repercutiu-se em menos 62 toneladas de dióxido de carbono emitidas.

Nos combustíveis, a despesa baixou dos 648 mil euros para os 630 mil euros, reduzindo 15 toneladas de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera nos últimos cinco anos.

Nos resíduos, o município reduziu o lixo indiferenciado, com 34 mil toneladas produzidas em 2010 para cerca de 30 mil em 2015. Contudo, manteve os níveis de resíduos separados para reciclagem, o que levou o presidente da Câmara a anunciar um plano para apostar na reciclagem.

No plano da sustentabilidade económica, o município reduziu as despesas com pessoal de 12,9 milhões em 2010 para 12,4 milhões em 2015.

Porém, aumentou a despesa corrente, referente à aquisição de bens e serviços, de nove para 13,5 milhões de euros. Para esse fator, contribuiu também o aumento da receita, que passou de 14,2 milhões de euros em 2010 para 18,1 milhões de euros em 2015, só no que diz respeito a impostos diretos.

