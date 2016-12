BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 15 dez (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

OLHÃO: Exposição “Natal em Recortes de Jornal”

O Arquivo Municipal António Rosa Mendes, em Olhão, no Algarve, tem patente até 15 de janeiro a exposição “Natal em Recortes de Jornal”, anunciou hoje a Câmara Municipal.

A exposição foi “concebida através de um conjunto de notícias referentes à época natalícia recolhidas do jornal Correio Olhanense, [e] resulta de uma investigação desenvolvida ao longo do tempo pelos técnicos do Arquivo Municipal”, segundo um comunicado da autarquia.

A mostra visa “dar a conhecer o Natal através de notícias da imprensa local, redigidas entre as décadas de 1920 e 1940 e proporcionar aos visitantes uma autêntica viagem ao Natal de outras épocas”, segundo a mesma fonte.

O Correio Olhanense iniciou a sua publicação a 0l de dezembro de 1921 e suspendeu-a em 20 de agosto de 1933, regressando às bancas poucos meses depois como bissemanário. O seu primeiro "redator-gerente" foi João Lobo de Miranda Trigueiros. Segundo o investigador José Vieira Branco, "a vida deste jornal, que tão bons elementos possuiu", foi "uma verdadeira embrulhada".

TORRES NOVAS: BE pergunta para quando utilização do bloco operatório

O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Governo sobre quando se iniciará o aproveitamento do bloco operatório do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em Torres Novas, por parte do Hospital Distrital de Santarém.

Na pergunta dirigida ao Governo, os deputados Carlos Matias e Moisés Ferreira lembram que, "há já cerca de dois anos, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) disponibilizou ao Hospital de Santarém um bloco operatório inteiramente equipado", em Torres Novas, "com salas e serviços de apoio para acolher doentes", um "reforço da capacidade cirúrgica que permitiria minimizar os prejuízos que afetam os utentes e os profissionais" do Hospital de Santarém.

O BE refere, no documento a que a agência Lusa teve acesso, que "não só não abriu esta unidade, como se desconhecem os planos de aproveitamento a curto prazo dos equipamentos e instalações disponibilizadas" em Torres Novas ao Hospital Distrital de Santarém.

ABRANTES: Destreza canina nos relvados do Aquapolis

Os espaços relvados no Aquapolis, espaço ribeirinho em Abrantes, recebem no sábado e domingo duas provas do Campeonato Nacional de Agility, desporto competitivo em que o dono dirige o seu cão por um conjunto de obstáculos.

Este desporto é praticado por duplas compostas por um cão e o seu condutor e o objetivo é terminar a prova sem cometer infrações e no menor tempo possível, com a habilidade e a velocidade a serem critérios decisivos de desempate.

A prova, que se realiza nos dias 17 e 18 de dezembro, é organizada pelo Clube Cinófilo do Alentejo, com o apoio da Câmara de Abrantes.

No sábado, dia 17, as provas têm início às 14:00 e no domingo, dia 18, às 10:00.

LISBOA: PSP deteve carteirista em flagrante no Rossio

A PSP deteve, na quarta-feira, cerca das 19:30, um jovem de 27 anos, em flagrante delito, na zona do Rossio, por furto “por método carteirista”, foi hoje anunciado.

Um polícia, de folga, que passava na zona “verificou que o suspeito dirigiu-se à mesa onde se encontravam uns turistas e, de forma camuflada, colocou uma folha em cima da mesa e retirou sub-repticiamente o telemóvel”. De imediato procedeu à sua detenção e condução às instalações policiais, refere a PSP em comunicado hoje divulgado.

O detido, que tem antecedentes pelo mesmo tipo de crime, não tem residência fixa em Portugal.

MADEIRA: Tribunal de Contas recomenda pagamentos “dentro dos prazos”

A Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas (SRMTC) recomendou, em auditoria hoje divulgada, à Secretaria Regional de Finanças (SRF) o "pagamento dentro dos prazos legais e contratuais dos encargos financeiros assumidos".

Esta é a única recomendação da SRMTC na "Auditoria de seguimento das recomendações formuladas no Relatório n.º 7/2012 - FS/SRMTC (Auditoria aos acordos de regularização de dívida da Administração Regional Direta) à então Secretaria Regional do Plano e Finanças (SRPF), à qual sucedeu a Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública (SRF)".

A SRMTC considera que a Secretaria Regional de Finanças (SRF) "acatou, global e plenamente, três das quatro recomendações formuladas no Relatório n.º 7/2012-FS/SRMTC, tendo a quarta recomendação sido acolhida "parcialmente".

A recomendação em causa instava a SRF a adotar "medidas que assegurem o máximo rigor na recolha e compilação dos dados relativos aos EANP (Encargos Assumidos e Não Pagos), bem como o seu reporte atempado".

CALDAS DA RAINHA: Livraria social apoia luta contra a fome

A Junta de Freguesia de Nossa S.ra do Pópulo, Coto e São Gregório, nas Caldas da Rainha, tem a funcionar um Posto de Leitura, cuja venda de livros reverte para uma instituição social, informou a Câmara Municipal.

Trata-se de “uma espécie de extensão da Biblioteca Municipal, onde é possível consultar e fazer empréstimo de livros, assim como ler os jornais diários”, refere a autarquia num comunicado em que anuncia o novo serviço, uma livraria social.

A livraria dispõe de “um conjunto de livros usados sobre diferentes temas, cujo valor simbólico irá reverter a favor de uma Instituição Particular de Solidariedade Social de Luta Contra a Fome”, refere o mesmo comunicado.

CALDAS DA RAINHA: Ministério da Saúde reafirma intenção de integrar precários

O Gabinete do Ministro da Saúde esclareceu hoje, em resposta ao Bloco de Esquerda, que o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) tem promovido “diversos processos de recrutamento”, visando a contratação de trabalhadores, em detrimento do recurso a empresas prestadoras de serviços.

Em resposta a uma pergunta do BE, em setembro, sobre a situação dos 180 trabalhadores precários, o Governo reafirmou que “o combate à precariedade constitui um dos princípios” do seu programa e que “adotará as medidas necessárias” para pôr fim à precariedade nas unidades do Serviço Nacional de Saúde.

Sobre a situação concreta dos trabalhadores, o Gabinete do ministro sustenta que, apesar dos referidos processos de recrutamento, abertos desde 2014, muitos dos trabalhadores não terão sido integrados porque os recrutamentos “não permitiam a ocupação dos postos de trabalho pretendidos”.

TORRES VEDRAS: Carlos Mendes em concerto no Teatro-cine

O músico Carlos Mendes atua na sexta-feira, pelas 21:30, no Teatro-Cine de Torres Vedras.

Em 2015, celebrou os seus 50 anos de carreira e, para comemorar a data, regravou algumas das canções mais emblemáticas do seu repertório, como "Amélia dos Olhos Doces", "Ruas de Lisboa" e "A Festa da Vida", em versões de voz e piano.

Transpondo este conceito para a estrada, Carlos Mendes apresenta "A Festa da Vida".

