BE questiona Governo sobre falta de meios humanos e técnicos nos hospitais do Oeste

Caldas da Rainha, Leiria, 06 jan (Lusa) – O Bloco de Esquerda (BE) questionou hoje o Governo sobre a falta de profissionais e de meios técnicos e materiais nos três hospitais de Centro Hospitalar do Oeste, considerando urgente resolver as carências denunciadas.

Na sequência de uma visita ao Hospital de Peniche, que em conjunto com as unidades das Caldas da Rainha e de Torres Vedras constituem o Centro Hospitalar do Oeste (CHO), o BE divulgou ter recebido uma denúncia “de profissionais e utentes dando conta das dificuldades de funcionamento destes hospitais”.

Numa pergunta dirigida ao Ministro da Saúde, o BE refere que nos três hospitais faltam “meios de deslocação, cacifos para os utentes, há equipamentos eletrónicos avariados há meses e sem previsões para reparação, faltam camas articuladas para crianças, os equipamentos estão envelhecidos e em fim de vida útil, faltam aparelhos medidores de tensão arterial e eletrocardiógrafos”.

O documento relata ainda “a existência de camas e macas que não travam e/ou têm as grades avariadas ou partidas, com colchões em mau estado de conservação”, bem como “cadeiras de rodas para transporte de doentes com os pneus furados, ferrugentas e sem travões.

A “falta de material de uso quotidiano”, como “seringas, compressas, tubos de sangue, cateteres, fraldas ou resguardos de macas” são outras das carências apontadas pelo BE.

Relativamente ao caso do Hospital das Caldas da Rainha, pode ler-se no mesmo documento, que ”os elevadores estão várias vezes avariados, por vezes por longos períodos, o que causa evidentes transtornos a utentes e profissionais”.

Situações em relação às quais os bloquistas consideram “essencial que sejam desenvolvidos esforços para garantir a resolução urgente” e questionam “que medidas vão ser implementadas para garantir o normal fornecimento de materiais de uso quotidiano, como sejam seringas ou compressas, de modo a que não mais surjam ruturas”.

No documento em que pede explicações sobre os equipamentos avariados e os que necessitam de renovação, o BE questiona igualmente “quantas macas seria necessário adquirir para fazer face às necessidades e substituir as que se encontrem obsoletas” bem como se é necessário proceder à substituição dos elevadores que “registam avarias frequentes”.

A Lusa questionou o CHO, mas não obteve quaisquer esclarecimentos.

