BREVES: País

SINTRA: Detido homem suspeito de 12 crimes de roubo agravado

A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) anunciou hoje a detenção de um homem “fortemente indiciado” pela prática de 12 crimes de roubo agravado, com recurso a uma faca, tendo inclusive, em duas ocasiões esfaqueado as vítimas.

Em comunicado, a PGDL refere que, entre 03 de dezembro de 2016 e 08 de janeiro de 2017, o suspeito, munido de uma faca, apoderou-se de objetos e dinheiro pertencentes a diversas vítimas em assaltos ocorridos em Massamá e Queluz.

Em dois dos assaltos as vítimas foram esfaqueadas e tiveram de ser internadas numa unidade hospitalar durante vários dias devido aos ferimentos sofridos, adianta o comunicado, referindo ainda que o suspeito encontra-se em prisão preventiva.

LAGOS: PJ detém mulher alemã que será extraditada por tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, durante o fim de semana, de uma mulher alemã no cumprimento de um mandado de detenção europeu a fim de ser extraditada.

Segundo a PJ, a mulher de 41 anos foi detida no concelho de Lagos, Algarve, e será extraditada para a Alemanha por estar indiciada pela prática do crime de tráfico de droga.

Enquanto aguarda pela extradição a mulher ficou sujeita a prisão preventiva.

FIGUEIRA DA FOZ: Homem de 47 anos detido por tráfico de droga

Um homem de 47 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, foi detido no cumprimento de um mandado de detenção europeu, indicou hoje a Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado hoje divulgado, o homem foi detido durante o fim de semana na Figueira da Foz, onde foi localizado e será extraditado para o Luxemburgo.

Após ter sido interrogado no Tribunal da Relação de Coimbra, o detido ficou em prisão preventiva enquanto aguarda a extradição.

ABRANTES: União de Sindicatos saúda aumentos salariais na Mitsubishi Tramagal

A União dos Sindicatos de Santarém saudou os aumentos “justos” aplicados pela Mitsubishi aos trabalhadores da sua fábrica no Tramagal, medida que afirma não poder ser dissociada da luta pela revisão do pagamento do trabalho extraordinário aos sábados.

A Mitsubishi anunciou recentemente aumentos salariais entre os 30 e os 100 euros, sendo o valor mais elevado para salários até 800 euros, 70 euros para salários entre 801 e 1.600 euros, 50 euros para salários entre os 1.601 e os 1.700 euros e 30 euros para salários entre os 1.701 e os 1.800 euros.

A USS/CGTP-IN considera ainda que esta decisão “tem especial importância uma vez que o presidente da Mitsubishi no Tramagal é igualmente o presidente da Associação patronal do setor, esperando-se assim que os seus pares sejam coerentes” com este exemplo.

TOMAR: Politécnico intervém no restauro de três pinturas de Manuel Cargaleiro

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) apresenta hoje à tarde ao público o resultado do trabalho feito no seu Laboratório de Conservação e Restauro em três pinturas a óleo de Manuel Cargaleiro durante o ano letivo 2015/2016.

O trabalho, realizado por Mónica Jorge sob orientação da docente Carla Rego, decorreu no âmbito de uma parceria entre o Politécnico de Tomar e a Fundação Manuel Cargaleiro, tendo o autor acompanhado a intervenção realizada nas suas obras, afirma uma nota do IPT.

A conferência visa permitir ao público “compreender os processos técnicos e especializados necessários à conservação de obras de arte em especial na área da pintura”, afirma a nota.

SANTARÉM: Município recolheu 231 quilogramas de pilhas e baterias para o IPO

O município de Santarém recolheu ao longo de 2016 um total de 231 quilogramas de pilhas e baterias para entregar ao Instituto Português de Oncologia (IPO), valor substancialmente superior ao alcançado em 2015 (91 quilogramas).

Em comunicado, a Câmara de Santarém salienta a colaboração da população do concelho ao depositar as pilhas e baterias no “Pilhão”, cumprindo um papel “fundamental na defesa do ambiente e da saúde pública”, dados “os perigos associados a estes resíduos após a sua vida útil” devido à libertação de “numerosos compostos perigosos, tais como ácidos, alumínio, chumbo, lítio, mercúrio, entre outros”.

Além de proteger o ambiente, a recolha de pilhas e baterias reverte também a favor do IPO, salienta.

CALDAS DA RAINHA: Precários dos hospitais do Oeste juntam-se à greve nacional da saúde

Os Precários do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), que prestam serviços nos hospitais das Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras através de empresas de trabalho temporário, vão juntar-se à greve nacional do setor da saúde, na sexta-feira.

Em comunicado, os 180 trabalhadores explicam que participam na greve “pela igualdade de tratamento com os colegas e pela integração de todos os trabalhadores precários nos quadros dos hospitais”, refere o movimento que entre 25 e 27 de outubro de 2016 protagonizou uma paralisação pelas 35 horas de trabalho semanal, o acesso ao abono para falhas e a marcação de férias, diretos ainda não reconhecidos.

O Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes, reconheceu em outubro que os precários do CHO deveriam ser integrados no quadro da instituição que a tutela quer passar de unidade do setor público administrativo (SPA) para entidade pública empresarial (EPE) para “com isso poder resolver de uma vez por todas a situação da precariedade que é a todos os títulos lamentável”, afirmou então o governante.

