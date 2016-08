30-08-2016 Economia, Lusa, Peniche Lusa / Notícias

Aprovada revitalização dos Estaleiros Navais de Peniche

Peniche, Leiria, 30 ago (Lusa) - Os credores dos Estaleiros Navais de Peniche aprovaram a proposta de recuperação da empresa apresentada pelo administrador judicial no âmbito do Plano Especial de Revitalização (PER), disse hoje à Lusa fonte judicial.