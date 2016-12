Efemérides Lusa - 11 de dezembro

Lisboa, 09 dez (Lusa) - Principais acontecimentos registados no dia 11 de dezembro, Dia Internacional da Unicef e Dia Internacional das Montanhas:

1803 - Nasce o compositor francês Hector Berlioz. Morreria, exatamente 66 anos mais tarde, em 1869.

1896 - Morre, em Lisboa, o poeta António Xavier Rodrigues Cordeiro.

1908 - Nasce o cineasta português Manoel de Oliveira.

1909 – Fundação oficial do Aero Club de Portugal no Terreiro do Paço.

1925 - Bernardino Machado é eleito, pela segunda vez, presidente da República Portuguesa.

1937 – A Itália fascista de Mussolini é expulsa da Liga das Nações.

1941 - II Guerra Mundial. Os EUA declaram guerra à Alemanha nazi. "Nunca houve desafio maior à vida, à liberdade e à civilização", diz Frank D. Roosevelt, presidente dos EUA.

1946 – É criada a UNICEF, organização das Nações Unidas detentora de um fundo de emergência para apoio à infância.

1961 - Chegam ao Vietname do Sul forças helitransportadas norte-americanas. Constituem o primeiro apoio militar direto de Washington ao país.

1974 - O Parlamento britânico rejeita a proposta de reintrodução da pena de morte para crimes de terrorismo.

1975 - É lançado o matutino lisboeta O Dia.

1981 – O peruano Javier Perez de Cuellar é eleito secretário-geral das Nações Unidas.

1985 - Morre o piloto Carlos Torres, campeão nacional de ralis em 1978.

1986 - O governo branco da África do Sul impõe censura à imprensa.

1987 - O historiador José Mattoso é distinguido com o Prémio Pessoa.

1991 - Os países da CEE, exceto o Reino Unido, aprovam os textos para a união política, em matéria de política social, no final da Cimeira de Maastricht.

1992 - O Prémio Pessoa é atribuído aos neurologistas António e Hanna Damásio.

1993 - Os doze membros da Comunidade Europeia, reunidos em Bruxelas, aprovam o Plano Delors e o seu Livro Branco sobre Crescimento, Competitividade e Emprego, na Europa.

1994 - Tanques russos começam o cerco de Grozni, capital da Tchetchénia.

1997 - O Prémio Pessoa é atribuído ao escritor José Cardoso Pires, autor de "De Profundis, Valsa Lenta".

- É fixado o texto do protocolo final da Conferência de Quioto. Mais de 150 países aceitam diminuir a poluição atmosférica a níveis de 1989, para controlo do efeito de estufa.

- O líder do Sinn Feinn Gerry Adams e o primeiro-ministro Tony Blair reúnem-se. É o primeiro encontro de um dirigente britânico com um representante do braço político do IRA em 76 anos.

1999 - Um avião da SATA despenha-se no Monte da Esperança, nos Açores. Morrem 35 pessoas.

2000 - O grupo médico criado para estudar os efeitos da coincineração, em Portugal, aprova o processo.

- Conclusão da Cimeira de Nice da UE, com o acordo de princípio sobre a reforma das instituições comunitárias e o alargamento aos países de Leste.

2001 - A China adere à Organização Mundial de Comércio.

2002 - O Governo português anuncia a introdução de portagens na Cintura Rodoviária Exterior de Lisboa (CREL).

2003 – É aprovada a privatização do Notariado.

2004 – Demite-se o Governo de Pedro Santana Lopes.

- É comprovado o envenenamento por dioxinas de Viktor Yushenko, líder da oposição ucraniana.

2006 - O 1.º Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura é atribuído ao poeta e tradutor José Bento.

- Morre Elizabeth Bolden, 116 anos, norte-americana, considerada a pessoa mais velha do mundo.

2007 - Um comboio de mercadorias atravessa, pela primeira vez em 50 anos, a fronteira entre as duas Coreias, anunciou o Ministério sul-coreano da Reunificação.

- A escritora Fernanda Botelho, que colaborou com a Fundação Calouste Gulbenkian desde 1982, morre na sua casa em Lisboa, com 81 anos.

2008 - Bernard Madoff, 70 anos, célebre corretor de Wall Street que terá feito uma fraude "piramidal" de 50 mil milhões de dólares, é detido e posteriormente libertado contra uma caução de 10 milhões de dólares.

- Morre Ali Alatas, antigo ministro indonésio dos Negócios Estrangeiros do ditador Suharto, aos 76 anos.

2010 – Fernando Mendonça, presidente do conselho da administração da Agros, morre aos 75 anos, vítima de doença repentina. O comendador liderava também a Confagri, que reúne as cooperativas agrícolas.

- Morre, com 97 anos, José dos Santos Garcia, bispo emérito de Porto Amélia (Pemba), em Moçambique.

2011 – O ex-Presidente panamiano Manuel Noriega chega ao Panamá, proveniente de França, para cumprir uma pena de 60 anos de prisão pelo desaparecimento de opositores durante o seu regime (1983-1990).

- Morre José Manuel Serra Formigal, fundador da Companhia Portuguesa de Ópera do Teatro da Trindade e administrador do São Carlos.

2012 - O primeiro-ministro do Mali apresenta a sua demissão, num ato transmitido, de madrugada, pela televisão nacional, horas depois de ter sido detido, na sua residência, por militares liderados pelo autor do golpe de Estado.

- O Governo aprova, em Conselho de Ministros, o contrato de concessão dos aeroportos entre o Estado português e a ANA.

- O sérvio Novak Djokovic e a norte-americana Serena Williams são eleitos os melhores tenistas de 2012 pela Federação Internacional de Ténis.

- Ravi Shankar, músico indiano, morre aos 92 anos, em San Diego, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

- Morre Galina Vichnevskaia, famosa cantora russa de ópera, aos 86 anos, em Moscovo, aos 86 anos.

2013 - Uma equipa da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) realiza a primeira cirurgia fetal em Portugal, ao laquear, no útero, os vasos sanguíneos que estavam a comprometer a vida de um feto com 25 semanas de gestação.

- Víktor Ianukovich, Presidente da Ucrânia, desloca-se a Moscovo, onde garante um resgate de 15 mil milhões de dólares e uma redução em 30% do preço do gás russo.

- Morre Nadir Afonso, pintor, aos 93 anos, no Hospital de Cascais.

2014 - Polícia de Hong Kong desmantela o principal local de protestos pró-democracia, em Admiralty. São detidas 247 pessoas.

2015 - O juiz Carlos Alexandre revoga a medida de coação de prisão domiciliária aplicada ao ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, que fica sujeito a apresentações periódicas às autoridades e impedido de sair do país.

- Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, é oficialmente aceite no grupo de Cidades da Música da UNESCO, no âmbito da rede de Cidades Criativas, e a vila de Óbidos entra no universo das "cidades da literatura" da UNESCO.

- Dolph Schayes, antigo basquetebolista e uma das maiores figuras dos Philadelphia 76ers, da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), na década de 1950, na sequência de uma infeção generalizada, morre aos 87 anos.

============.

Este é o tricentésimo quadragésimo sexto dia do ano. Faltam 20 dias para o termo de 2016.

Pensamento do dia: "O barão é, em quase todos os pontos, o Sancho Pança da sociedade nova". Almeida Garrett (1799-1854), escritor e político português.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)