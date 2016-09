BREVES: Centro

Redação, 16 set (Lusa) – Notícias breves da região Centro.

COIMBRA: Concerto de harpa por Beatriz Cortesão no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova

Um concerto de harpa por Beatriz Cortesão vai realizar-se no domingo, às 21:30, no claustro do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra.

O espetáculo assinala o encerramento da terceira fase do Congresso Internacional do Espírito Santo, que decorre entre 16 e 18 de setembro em Alenquer, depois de nos dias 16 e 17 de junho ter tido início em Coimbra e de ter realizado a sua segunda fase, em 14 e 15, em Lisboa.

Com lotação limitada ao número de lugares disponíveis, o acesso ao espetáculo implica reserva prévia e custa cinco euros, mas é gratuito para os irmãos da Confraria da Rainha Santa Isabel, que promove o espetáculo.

COIMBRA: Ciclo sobre canção de Coimbra homenageia Carlos Paredes no sábado

O ciclo de palestras ‘Canção de Coimbra: Cultores e Repertórios’ prossegue no sábado, às 15:30, com uma sessão de homenagem a Carlos Paredes (1925-2004), quando se completam 45 anos sobre a edição do álbum ‘Movimento Perpétuo’.

A sessão, intitulada “O perfeccionismo e a técnica num disco de confirmação das qualidades de Carlos Paredes”, terá como orador o guitarrista Henrique Fraga, natural de Chaves e que “despertou para a guitarra de Coimbra pela mão do mestre Jorge Gomes, aprendendo o instrumento na Escola de Música da Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra”, quando ingressou, em 2001, na Universidade de Coimbra.

O ciclo é uma iniciativa da Câmara de Coimbra, através do Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra, em cujas instalações, na Torre de Anto, têm lugar as sessões e onde, designadamente, estão expostas duas guitarras doadas pelo guitarrista Carlos Paredes ao município, que outrora foram usadas pelo seu pai, Artur Paredes.

ANADIA: Rastreio de cancro da mama junto ao centro de saúde da cidade

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) apela às mulheres do concelho de Anadia, com idades compreendidas entre 45 e 69 anos, para participarem no rastreio de cancro da mama que está a decorrer naquela cidade.

Uma Unidade Móvel de Mamografia Digital está estacionada, para o efeito, junto ao Centro de Saúde de Anadia, até ao início de novembro de 2016, funcionando de segunda a quinta-feira, entre as 08:30 e as 18:30, e à sexta-feira, entre as 09:00 e as 12:30 e as 13:30 e as 16:30.

As mulheres com inscrição atualizada no Centro de Saúde daquela cidade do distrito de Aveiro recebem uma carta-convite com a indicação da data e hora de realização do exame, adianta, num comunicado, o Núcleo Regional do Centro (NRC) da Liga, sublinhando que, no entanto, muitas das faltas ao rastreio resultam da desatualização dos dados de morada nos registos dos respetivos centros de saúde.

O Núcleo Regional do Centro da LPCC apela à atualização daqueles dados e à participação no exame mamográfico, que “deve ser repetido de dois em dois anos, de forma a garantir uma prevenção eficaz”.

ARGANIL: Filarmónica apresenta novo fardamento em jantar de gala

A Associação Filarmónica de Arganil apresenta no sábado o novo fardamento, durante um jantar de gala, às 20:00, no Pavilhão Multiusos da [antiga] Cerâmica Arganilense, em Arganil.

Com entrada livre, o evento conta com a atuação dos grupos Sax e Companhia e Danças de Salão e Latinas de Góis.

