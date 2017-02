Eleições intercalares hoje em Galveias, Ponte de Sor, disputadas por PS, CDU e BE

Galveias, Portalegre, 15 jan (Lusa) – A população de Galveias, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre, vai hoje a votos, em eleições intercalares para a assembleia de freguesia, a que concorrem PS, CDU e BE.

O sorteio realizado, segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), ditou que nos boletins de voto figure em primeiro lugar o PS, em segundo a CDU e em terceiro o BE.

O ato eleitoral vai decorrer entre as 08:00 e as 19:00, com uma mesa de voto nas instalações da escola de 1.º ciclo de Galveias para os 1.085 eleitores inscritos.

As eleições intercalares para a Assembleia de Freguesia de Galveias, uma das mais ricas do país em património, surgem na sequência da renúncia ao mandato de vários membros efetivos e suplentes dos órgãos autárquicos, eleitos pelos socialistas, tendo ficado “esgotada” a possibilidade de substituições.

Após as eleições autárquicas de setembro de 2013, a assembleia de freguesia passou a ser constituída por sete eleitos pelo PS, um pelo CDS-PP e um outro pela CDU.

A presidência da junta foi ocupada por Luís Laranjeira (PS), que faleceu em dezembro de 2013 e substituído pelo atual presidente demissionário, Rui Canha Nunes.

Segundo o presidente da assembleia de freguesia, Luís Milheiras, eleito pelo PS, a situação que conduziu às eleições intercalares começou com a renúncia ao mandato dos três elementos do executivo da junta, eleitos pelos socialistas.

“Depois, verificou-se a não aceitação da substituição por parte dos membros da assembleia”, disse, sem especificar os motivos que conduziram os eleitos a renunciar aos mandatos.

“Quando há um lugar vago no executivo da junta é preenchido por um membro da assembleia, mas como foram esgotados, ao longo deste mandato, os suplentes da lista, a assembleia começou a ficar sem elementos para preencher os lugares que vagavam”, explicou.

A Junta de Freguesia de Galveias é uma das mais ricas do país em património, administrando uma herança avaliada em mais de 50 milhões de euros.

A autarquia administra cerca de dois terços da herança legada à freguesia pelo Comendador José Godinho de Campos Marques, que doou o restante a uma fundação da vila.

A herança da junta engloba prédios rústicos e urbanos, distribuídos pelos concelhos de Lisboa, Torres Vedras, Borba, Estremoz, Monforte, Crato, Avis e Ponte de Sor, num valor que ultrapassa os 50 milhões de euros.

A vila de Galveias está situada na encosta de uma colina, é fértil em azeite, frutas e cortiça e é atravessada pela Estrada Nacional (EN) 244, que liga Avis à Sertã.

