BREVES: Economia

Vista Alegre recebe prémio de ‘design’ internacional com garrafa de cristal Fénix

A Vista Alegre ganhou um dos "mais prestigiados prémios de design internacionais", o Good Design, atribuído por uma entidade de Chicago, com a garrafa de cristal Fénix, anunciou hoje a empresa.

Foram 900 os produtos a nível mundial que ganharam prémios, entre milhares de candidaturas de 55 países, atribuídos pelo The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.

Entre as marcas que ganharam prémios constam a Apple, Ferrari, Bugatti, BMW ou Coca-Cola, entre outros.

Jornal de Notícias lança JN Direto

O Jornal de Notícias (JN), do grupo Global Media, lançou hoje um novo projeto que aposta em sínteses noticiosas, entrevistas e emissões em direto, com o nome JN Direto.

"Há 128 anos a levar aos leitores as principais notícias do país e do mundo, o Jornal de Notícias volta a inovar", refere em comunicado, adiantando que aposta a partir de hoje "em novos formatos em vídeo", com o projeto JN Direto.

Assim, "sempre que a atualidade o justifique serão feitas emissões em direto, entrevistas, reportagens e debates que permitem não apenas ler o que se passa, mas ver os acontecimentos de forma rápida e incisiva".

"Novas 'newsletters' [boletins informativos], bem como apostas temáticas em áreas como a nutrição, o desporto ou a literatura, constituem outras das novidades do projeto JN Direto, selecionado para apoio pela Digital News Initiative da Google", acrescenta.

CSP entrega na terça-feira candidatura ao Conselho Económico e Social

A Confederação dos Serviços de Portugal (CSP) anunciou hoje que vai entregar a sua candidatura ao Conselho Económico e Social (CES) na terça-feira, 13 de dezembro, na sede da entidade.

Integrar o CES é um objetivo que a CSP tem vindo a defender desde a sua criação.

A CSP integra associados que, no seu conjunto, representam um volume de negócios de cerca de 31 mil milhões de euros e são responsáveis pela criação de mais de 184 mil postos de trabalho diretos e pela cobrança de um terço do IVA em Portugal, abrangendo áreas como as telecomunicações, os centros comerciais, as modernas cadeias de distribuição, o comércio por grosso, tecnologias, entre outros.

Worten abre loja especializada na estação do Cais do Sodré

A Worten, cadeia do grupo Sonae, anunciou hoje a abertura de uma nova unidade especializada em telecomunicações na estação do Cais do Sodré, em Lisboa, que vai permitir a reparação de telemóveis na hora por uma equipa técnica especializada.

Em comunicado, a empresa adianta que a nova Worten Mobile, que abriu hoje as portas, vai dar "30% de desconto direto na substituição de ecrãs de iPhones".

"O que nos leva a fazer esta renovação é o nosso foco em afirmarmos, cada vez mais, a Worten Mobile como uma insígnia especialista em telecomunicações, capaz de apresentar aos clientes a gama mais completa e versátil do mercado, aos melhores preços, bem como de os aconselhar, de forma independente, quanto às ofertas disponíveis no mercado, que melhor se adequam às suas necessidades", refere a diretora de marketing, Inês Drummond Borges, citada no comunicado.

Vendas sobem 24,6% nos ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos

As vendas de veículos de duas rodas, de triciclos e quadriciclos novos cresceram 24,6% em novembro, na comparação homóloga, com a comercialização de 1.456 veículos, foi hoje anunciado pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal.

Em termos acumulados, de janeiro a novembro, foram vendidos 22.072 veículos, o que representou um crescimento homólogo das vendas de 9,3%.

O comunicado hoje divulgado indicou que a exceção à aceleração do mercado foram os ciclomotores, uma vez que em termos acumulados foram vendidos 2.406 veículos, traduzindo uma queda de 2% relativamente a igual período do ano anterior.

Arrendamento para estudantes cresce 33% num ano

O arrendamento habitacional destinado a estudantes aumentou 33% no último ano, segundo a plataforma digital Uniplaces, que indicou que a maioria dos estudantes procura alojamento para fazer a licenciatura (36,1%) ou pós-graduação (28,1%).

Atualmente há 45 mil quartos disponíveis, dos quais mais de nove mil em Lisboa e no Porto, tendo a maior percentagem de arrendatários (16,4%) 21 anos.

A plataforma indicou que o número médio de anúncios que disponibiliza tem crescido mensalmente 5%, provando que o “arrendamento destinado a estudantes é cada vez mais uma opção por parte de proprietários de imóveis que pretendem rentabilizar ao máximo as suas habitações”, segundo Miguel Santo Amaro, cofundador da Uniplaces.

Em Lisboa, o valor médio para o arrendamento de um quarto situa-se nos 338 euros mensais, enquanto no Porto, os estudantes gastam em média 300 euros no arrendamento de um quarto.

Novo modelo elétrico da Renault apresentado em Portugal

Mais de 350 jornalistas e bloggers de 17 países europeus vão acompanhar a apresentação internacional do novo modelo elétrico ZOE Z.E.40 num percurso com cerca de 300 quilómetros, entre os concelhos de Lisboa e Óbidos, e durante três semanas.

A apresentação do modelo com uma autonomia até 400 quilómetros é a nona realizada em Portugal desde 2007, depois do Clio III RS (Braga); Twingo R.S. (Baião); nova geração Clio III (Braga); Laguna Coupé (Algarve); nova geração Laguna e Latitude (Cascais); Fluence Z.E. e Kangoo Z.E. (Cascais); ZOE (Cascais), Mégane IV (Cascais) e ZOE Z.E 40 (Óbidos).

No final da operação, estima-se que tenham sido percorridos mais de 50 mil quilómetros.

Teleperformance Portugal é o melhor 'contact center' para trabalhar na Europa

A empresa de 'outsourcing' Teleperformance Portugal foi reconhecida pela Customer Contact Association (CCA) como o melhor 'contact center' para trabalhar em toda a Europa, divulgou hoje a empresa em comunicado.

O reconhecimento foi feito na cerimónia da CCA Excellence Awards 2016, que decorreu em Glasgow, na Escócia, onde foi atribuído à Teleperformance Portugal a distinção que reconhece a qualidade do local de trabalho e dos programas internos, "com base nos elevados padrões europeus da organização".

A CCA é a maior associação de 'contact center' na Europa e distingue anualmente, os melhores 'contact centers' em categorias como Melhores Práticas de Responsabilidade Corporativa, Melhor Parceria Tecnológica ou Melhor Programa de Formação Interna.

Este ano, estiveram em competição mais de 160 empresas, num evento que contou com mais de 500 profissionais do setor e 30 oradores, oriundos de várias partes do mundo.

Empresa portuguesa de transportes e logística KLOG reforça a sua atuação no Reino Unido

A empresa portuguesa de transportes e logística KLOG anunciou hoje que reforçou a sua atuação no Reino Unido e na Irlanda através de uma parceria com a Geodis UK e da sua subsidiária, Fortec Distribution Network.

"Com este acordo, a KLOG reforça a sua oferta bissemanal para estes mercados, nomeadamente no que toca aos serviços de grupagem e lotes, e reduz o tempo de trânsito para três a quatro dias.

Em Portugal, empresas dos setores de mobiliário e decoração, 'packaging', calçado, automóvel, têxtil, vinícola e bens alimentares estão já a beneficiar desta operação da KLOG.

