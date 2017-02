Filme de Edgar Pêra baseado no carnaval estreia-se em fevereiro nas salas de cinema

Lisboa, 26 jan (Lusa)- O filme de Edgar Pêra "Delírio em Las Vedras", baseado no carnaval de Torres Vedras, estreia-se a 09 de fevereiro nas salas de cinema do país, disse hoje o cineasta à agência Lusa.

Após dois anos de rodagem e pós-produção, a longa-metragem chega a 09 de fevereiro às salas de cinema, depois da antestreia há cerca de uma semana em Torres Vedras, disse Edgar Pêra à agência Lusa.

Segundo o realizador, "quem já viu [o filme] ficou curioso para visitar o evento e reconhecer que é diferente de outros carnavais inspirados no Brasil", já que Torres Vedras reclama ter o carnaval "mais português de Portugal".

"Mostro o filme a pessoas que não conhecem os atores e elas não sabem quem são os mascarados e quem são os atores e confundem-nos. Portanto, o objetivo foi atingido porque me interessava ter um filme que fosse fiel ao espírito do carnaval de Torres Vedras", afirmou.

Para o realizador, "Delírio em Las Vedras" é um filme em 3D, sendo ao mesmo tempo ficção e documentário, e juntando a espontaneidade dos mascarados a um fio narrativo associado à comédia portuguesa.

O filme foi rodado durante sete dias em pleno carnaval de 2015 e dá a conhecer as suas vivências. Ao mesmo tempo cria a sua história, transforma os atores em repórteres televisivos e radiofónicos que, também mascarados, entrevistam os foliões e constroem as suas próprias histórias.

O protagonista do filme, Nuno Melo, faz dois papéis: "é o Ermelindo, o repórter de um canal institucional, e a Ermelinda, a matrafona à força. Está lá contrariado porque acha que este é um tema que não interessa às elites".

Os monólogos do ator têm, também eles, um "caráter autobiográfico e o pendor cómico" caraterísticos do ator, acrescentou.

"Apontávamos a câmara para qualquer lado e tínhamos sempre motivos de interesse", contou o cineasta, adiantando que muitos dos entrevistados são 'matrafonas', máscara típica em que os homens se vestem de mulheres, mas afirmando a sexualidade masculina.

Para Edgar Pêra, o filme, apoiado pelo município, pretende ser também um veículo de promoção do carnaval de Torres Vedras, que atrai cerca de 350 mil visitantes durante os cinco dias.

O filme, de 80 minutos, vai ao Festival Internacional de Cinema de Roterdão e junta-se aos quase 40 filmes já realizados pelo cineasta.

Nele contracenam os atores Nuno Melo, Marina Albuquerque, José Raposo, Sofia Ribeiro, Albano Jerónimo, José de Pina, Rui Melo, Miguel Borges, Marco Paiva, Jorge Prendas, Miguel Pereira, Miguel Partidário, João Sodré, Marlise Gaspar e os foliões torrienses.

O filme vai estar em exibição no cinema de Torres Vedras entre sexta-feira e domingo, integrado no ciclo dedicado a Edgar Pêra.

Promovido pela Fundação Serralves e com curadoria de António Preto, o ciclo conta com a exibição de filmes do cineasta e com uma exposição alusiva à sua obra, a partir de quinta-feira e até 01 de março.

FYC // TDI

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)