Câmara de Lisboa vai fazer levantamento de obras que podem abranger solos contaminados

Lisboa, 19 jan (Lusa) - A Câmara de Lisboa aprovou hoje uma moção apresentada pelo PSD que incube a autarquia de, em 30 dias, proceder ao "levantamento e inventariação de todas as obras que decorrem na cidade suscetíveis de envolver movimentação de solos contaminados".

O documento, a que agência Lusa teve acesso e que vem na sequência da possível contaminação de solos numa obra no Parque das Nações, foi aprovado por unanimidade em reunião privada do executivo, de maioria socialista (e que, além do PSD, também tem representação do PCP e CDS-PP).

A moção visa também que a autarquia reúna "relatórios de caracterização dos solos contaminados nas obras inventariadas" e verifique "o cumprimento de todas as normas relativas à realização de obras em áreas com solos contaminados", isto em "articulação com os donos de obra e com as entidades competentes, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente".

Para o partido, além da responsabilidade dos promotores das empreitadas, a Câmara tem a "obrigação de assegurar a qualidade do ambiente" e de "promover a informação que permita criar um clima de tranquilidade pública".

No final da semana passada, alguns moradores da freguesia do Parque das Nações denunciaram um cheiro a gás proveniente da construção de um parque de estacionamento subterrâneo do hospital CUF Descobertas, que decorre em solos que poderão estar contaminados.

A denúncia deu origem a uma manifestação junto à obra, que irá nascer no local onde existia a antiga refinaria de Cabo Ruivo.

Em declarações à Lusa, o vereador do PSD António Prôa salientou que, além desta empreitada, existem outras na cidade "que decorrem em zonas onde anteriormente estiveram instaladas indústrias poluentes e cuja probabilidade de existirem solos contaminados é elevada", em locais como o Braço de Prata, Santa Apolónia (onde está a ser construído o novo terminal de cruzeiros), Campo das Cebolas e aterro da Boavista.

Na terça-feira, a Quercus anunciou ter solicitado à direção do Hospital CUF Descobertas que realize análises à qualidade do ar para verificar a contaminação dos solos.

Também nesse dia, na Assembleia Municipal de Lisboa, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, afirmou que "foi pedido um relatório para averiguar o grau de risco que possa existir, e para onde estão a ser depositadas as terras" provenientes da obra.

No memorando da obra, enviado pela José de Mello Saúde no mesmo dia e que a Câmara disponibilizou, lê-se que nas inspeções do município realizadas a 10 de agosto, 23 de setembro e 17 de novembro do ano passado não "se detetou qualquer irregularidade, nomeadamente quanto à existência de cheiros químicos".

No mesmo documento, a José de Mello Saúde aponta que foram encontrados no local solos contaminados, classificados tanto como perigosos, como não perigosos, dependendo da concentração de hidrocarbonetos (por já ter existido ali uma refinaria).

Assim, os 6.030 metros cúbicos de "solos contaminados classificados como resíduos não perigosos" foram repartidos entre "a cimenteira da CIMPOR, para valorização como matéria-prima secundária", e para o aterro de resíduos não perigosos "ProRESI Alenquer".

Já os solos contaminados classificados como resíduos perigosos representaram 4.381 metros cúbicos, e "foram eliminados no CIRVER da Ecodeal".

Mesmo assim, o vereador Manuel Salgado enviou na quarta-feira dois ofícios à Associação Portuguesa do Ambiente e à Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente, e do Ordenamento do Território, informou a autarquia em comunicado.

O responsável quer saber "se foi detetada alguma irregularidade ou se existem trabalhos que devam ser executados nesta fase e antes de prosseguir a construção da estrutura do edifício, assim como se as operações de remoção dos resíduos permitem acautelar, após a construção, a saúde e a segurança dos futuros utentes daquele edifício e dos edifícios circundantes".

