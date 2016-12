20-12-2016 Desporto, Lusa Lusa / Notícias

Surfista australiano Jamie Mitchell vence primeira edicão do Nazaré Challenge

Nazaré, Leiria, 20 dez (Lusa) - O surfista australiano Jamie Mitchell venceu hoje a primeira edição do Nazaré Challenge, etapa do mundial de ondas gigantes, com o português João de Macedo a ficar na terceira posição.