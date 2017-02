Autárquicas: PSD anunciou primeiros 46 candidatos

Lisboa, 31 jan (Lusa) - O PSD anunciou hoje os nomes de 46 candidatos às eleições autárquicas deste ano, em cuja lista se destacam Marco Almeida (independente), em Sintra, Carlos Carreiras, em Cascais, e Fernando Costa, em Leiria.

Estes 46 nomes foram homologados na terça-feira em reunião da Comissão Política Nacional, com o PSD a indicar que, “para aprovação nas Comissões Políticas Distritais (CPD) estão 173 candidaturas, enquanto que nas Comissões Políticas de Secção (CPS) se encontram 89 nomes em aprovação”.

Face à lista hoje divulgada, é confirmada a candidatura de Fernando Costa à Câmara de Leiria, depois de o ex-presidente da autarquia de Caldas da Rainha ter cumprido um mandato como vereador em Loures, no executivo presidido pelo comunista Bernardino Soares.

A candidatura a Leiria esteve envolvida em polémica, com o ex-chefe de gabinete de Pedro Passos Coelho, Feliciano Barreiras Duarte, a vir a público afirmar ter tido a garantia de apoio do líder do partido em caso de se candidatar àquela autarquia, mas a ver os seus intentos contrariados pelas decisões da Concelhia e Distrital sociais-democratas leirienses.

Ainda no distrito de Leiria, o PSD anunciou o regresso de Fernando Marques, ex-presidente da Câmara de Ansião, à corrida pela conquista da autarquia.

Carlos Carreiras, coordenador nacional autárquico do PSD, em Cascais, e Marco Almeida, o ex-social-democrata que, depois de uma candidatura independente a Sintra nas últimas autárquicas, são outros nomes que, conjuntamente com Almeida Henriques, em Viseu, ou Álvaro Almeida, no Porto, não causam surpresa na lista hoje divulgada pelo partido.

