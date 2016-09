Almanaque Lusa - 05 de setembro

Lisboa, 05 set (Lusa) - Hoje é segunda-feira, 05 de setembro, ducentésimo quadragésimo nono dia do ano e Dia Internacional da Caridade. Faltam 117 dias para o final de 2016.

Este dia é dedicado a São Vitorino, mártir, e a São Bertino, Monge.

Nos céus, a Lua encontra-se na Fase Crescente. Quarto Crescente, dia 09, às 12:49.

O Sol nasce às 07:10 e o ocaso regista-se às 20:00.

No porto de Lisboa, a preia-mar verifica-se às 06:17 e 18:31, a baixa-mar, à 12:01.

Os nascidos nesta data pertencem ao signo Virgem, destacando-se o compositor alemão Johann Christian Bach (1735), o fora-da-lei Jesse James (1847), o compositor americano John Cage (1912) e a atriz Raquel Welch (1940).

Nesta data, em 1658, os holandeses tomavam Jaffnaptam, última possessão portuguesa no Ceilão. Em 1774 reunia-se o primeiro Congresso Continental em Filadélfia e, em 1877, o astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli começava a desenhar o primeiro mapa de Marte.

Em 1920 era proclamado o estado de sítio em Lourenço Marques (Moçambique), na sequência de movimentos grevistas. Em 1939, os EUA declaravam-se neutrais na II Guerra Mundial. Cinco anos mais tarde Bruxelas era libertada pelos soldados norte-americanos, da ocupação nazi. Em 1972, o grupo palestiniano Setembro Negro atacava a delegação israelita nos Jogos Olímpicos de Munique, matando 11 atletas.

Em 1978, começava a cimeira de Camp David, entre os dirigentes egípcio e israelita, por iniciativa do Presidente dos EUA, James Carter. Em 1984, o Diário da República publicava a Lei-quadro do Serviço de Informações da República (SIR).

Em 1988, morria o realizador radiofónico António Costa Macedo, 54 anos, responsável do Diário Rural. Em 1989, o recorde mundial de velocidade era retirado ao atleta canadiano Ben Johnson, após prova de doping.

Em 1994, começava, na cidade do Cairo, Egito, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento da ONU, com a participação de cerca de 170 países.

Em 1995, a França realizava, no atol de Mururoa, o primeiro de uma série de testes nucleares. Na mesma data, a nave espacial russa Soyuz TM-22, com três astronautas a bordo, acoplava com a estação espacial Mir.

Em 1997, morria, na Índia, Madre Teresa de Calcutá, 87 anos. Em 2000, a Espanha apresentava o anteprojeto do Plano Hidrológico.

Em 2003, o Governo português anunciava a criação de nove tribunais administrativos, incluindo três na área da Grande Lisboa. E o Ministério da Saúde elevava para seis o número de vítimas da vaga de calor, em Portugal. O Instituto Nacional de Saúde mantinha a contagem de 1316 vítimas.

Em 2004, o número de mortos da escola de Beslan, na Ossétia do Norte, subia para 394, registando-se 160 desaparecidos. A versão oficial do assalto das forças russas era posta em causa.

Em 2005, a Câmara de Lisboa destinava terrenos do Parque da Bela Vista à Feira Popular. E a UE e a China assinavam novo acordo sobre as quotas de comércio dos têxteis, desbloqueando a entrada de produtos no mercado europeu.

Em 2006, George W. Bush prorrogava por mais um ano o estado de emergência nos EUA, decretado após os atentados de 11 de Setembro de 2001, enquanto o Supremo Tribunal de Justiça da República Democrática do Congo adiava sine die os resultados definitivos da primeira volta das presidenciais de 30 de Julho. Morria Giacinto Facchetti, 64 anos, antiga estrela do futebol italiano, presidente do Inter de Milão.

Em 2007, o futebolista internacional moçambicano Fernando Matola morria num acidente de viação na África do Sul, quando viajava com destino ao seu país, onde deveria jogar pelos "Mambas" no fim de semana.

Em 2008, tinha início em várias províncias de Angola a votação para as eleições legislativas, as primeiras no país desde 1992. Morria a criadora dos Bordados de Óbidos, Maria Adelaide Ribeirete, aos 103 anos, em sua casa, na Quinta da Penha.

Em 2009, morria João Vieira, artista plástico, pintor, membro do grupo KWY, com René Bertholo, Lourdes Castro, Gonçalo Duarte, José Escada, Christo e Jan Voss, pai de Manuel João Vieira. Tinha 75 anos.

Em 2010, Shoya Tomizawa, piloto da Moriwaki no Mundial de Moto2, morria de acidente durante o GP de San Marino, aos 19 anos.

Em 2011, morria Vann Nath, pintor que imortalizou nos seus quadros o horror do genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos e um dos sete sobreviventes das suas prisões, a S-21. Tinha 66 anos.

Em 2012, morria Augusto Calixto Pires, antigo dirigente do Sporting e membro do Conselho Leonino. Tinha 84 anos.

Em 2014, o Presidente moçambicano, Armando Guebuza, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, assinavam um acordo de paz para acabar com meses de violência entre o exército e os ex-guerrilheiros. Representantes do governo de Kiev e dos separatistas pró-russos assinavam um acordo de cessar-fogo no leste da Ucrânia, com mediação da Rússia e da OSCE.

Lusa/Fim.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)