Volta a Portugal: Espanhol Jesus Ezquerra venceu oitava etapa, Rui Vinhas segue de amarelo

Arruda dos Vinhos, Lisboa, 05 ago (Lusa) - O ciclista espanhol Jesus Ezquerra (Sporting-Tavira) venceu hoje isolado a oitava etapa da Volta a Portugal, que ligou a Nazaré a Arruda dos Vinhos, na distância de 208,5 quilómetros.

Ezquerra fugiu nos metros finais a um grupo de seis corredores que seguia isolado e cortou a meta com 15 segundos de vantagem para o português Samuel Caldeira (W52-FC Porto) e 16 para o australiano Nathan Earle (Drapac), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Numa etapa marcada por um engano de percurso do pelotão, que forçou a uma neutralização temporária já na parte final, o português Rui Vinhas (W52-FC Porto) chegou integrado nompelotão, a 4.44 minutos do vencedor, e manteve a camisola amarela, à frente do seu colega de equipa, Gustavo VEloso, o espanhol vencedor das duas últimas edições da Volta a Portugal.

