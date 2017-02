BREVES: Norte

Redação, 10 jan (Lusa) – Notícias breves da região Norte:

FEIRA: PNR contra mudança de Milheirós de Poiares para São João da Madeira

A concelhia de Santa Maria da Feira do Partido Nacional Renovador (PNR) manifestou-se hoje, em comunicado, contra a possibilidade de a freguesia de Milheirós de Poiares se desvincular do concelho feirense para passar a integrar o de São João da Madeira.

O comunicado do partido surge na sequência da petição com 5.300 subscritores favoráveis a essa mudança administrativa, que obrigará à análise do tema em Assembleia da República.

Para o PNR, "está assim aberta uma guerra entre dois concelhos vizinhos, que, embora tendo o mesmo partido na gestão autárquica [PSD], não se conseguem entender". "Quando 'valores mais altos se levantam', não há cor política que provoque união - reflexo da mentalidade destes partidos do sistema", lê-se no comunicado. "Mas Milheirós de Poiares tem identidade feirense e, com o PNR na gestão autárquica, tudo será feito para que a freguesia continue no concelho", acrescenta o documento.

Recordando que "há muitos anos que se fala deste assunto", o partido nota que a pretensão expressa no abaixo-assinado favorável à desagregação "tem como base um referendo realizado em 2012 e no qual quase metade dos milheiroenses se abstiveram".

VIANA DO CASTELO: Central de colheitas de sangue do hospital muda de espaço

A central de colheitas de sangue, atualmente no piso 2, à entrada do hospital de Viana do Castelo, vai passar a funcionar, a partir do dia 16, na fase nº2, piso 5, onde está situado o serviço de cirurgia de ambulatório.

Em comunicado, hoje, o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) justificou a mudança com a necessidade de “melhorar o atendimento e a prestação de cuidados aos utentes da central de colheitas”.

A ULSAM adiantou que para facilitar o acesso dos utentes, “serão colocados funcionários da unidade de saúde, em locais estratégicos, para apoiar ao encaminhamento até à central de colheitas”.

O conselho de administração da ULSAM apelou “à maior compreensão por parte dos utentes, ressalvando que esta alteração tem como principal objetivo a melhoria da prestação dos cuidados ao utente”.

AVEIRO: Polícia marítima apreende redes majoeira ilegais

O comando da Polícia Marítima de Aveiro anunciou hoje ter apreendido cinco redes majoeira em situação ilegal no âmbito de uma ação de fiscalização na orla costeira realizada no fim de semana.

Em comunicado, a PM refere que ter identificado três alegados infratores e apreendido cerca de 4,5 quilogramas de pescado nesta ação, que decorreu “na área Norte do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, da praia de S. Jacinto até ao limite sul da praia de Cortegaça, numa extensão de cerca de 33 quilómetros de praia”.

“Este tipo de pesca com redes de tresmalho constitui uma arte de pesca regulamentar, permitida nas áreas de jurisdição marítima das capitanias do porto do Douro até à da Nazaré, inclusive. Em termos legais, cada pescador apenas pode operar com um total de quatro ou oito redes, consoante especificado na licença de pesca, com as quais poderá armar, respetivamente, um máximo de duas ou quatro caçadas”, refere a PM.

AVEIRO: Reabilitação da escola EB 2,3 João Afonso custa mais de 1,2 milhões de euros

A Câmara de Aveiro lançou hoje um concurso público para a requalificação da escola básica 2,3 João Afonso, empreitada que terá um custo superior a 1,2 milhões de euros, de acordo com publicação no Diário da República.

De acordo com o anúncio, a intervenção prevê a “reabilitação geral do edifício com grande intervenção nas coberturas, nos revestimentos interiores, rede elétrica e rede de águas pluviais”.

A obra deverá ficar concluída no prazo de um ano.

AVEIRO: Câmara vai ampliar escola EB 2,3 de São Bernardo

A Câmara de Aveiro abriu hoje um concurso público para a ampliação da escola EB 2,3 de São Bernardo.

A empreitada prevê a construção de um edifício com dois pisos e duas salas de aula.

De acordo com o anúncio da empreitada, publicado hoje em Diário da República, a obra tem um valor de cerca de um milhão de euros e deverá ficar concluída no prazo de um ano.

VALONGO: Recolhidos 650 quilogramas de artigos em campanha solidária

A campanha solidária “Natal Solidário Grafislab” reuniu 650 quilogramas de artigos doados que reverteram a favor das associações Acreditar, Grupo de Ação Social do Porto, Fios e Desafios e Cruz vermelha Portuguesa, foi hoje anunciado.

A iniciativa, promovida pela Grafislab Laboratório Gráfico, conseguiu reunir roupa, calçado, produtos de alimentação e brinquedos durante cerca de um mês.

Além da promotora entregar 550 quilos às três associações, “foi ainda possível entregar perto de 150 quilos de materiais à Cruz Vermelha Portuguesa”.

