Câmara de Ílhavo faz protocolo com pescadores para promover pesca artesanal

Ílhavo, Aveiro, 12 dez (Lusa) – O município de Ílhavo anunciou hoje ter assinado um protocolo com Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro (APARA) para promover e defender o setor da pesca tradicional.

Em comunicado, a Câmara de Ílhavo justifica o acordo com a importância estratégica do setor das pescas, do mar e da ria de Aveiro, para o desenvolvimento económico e social do Município.

"Presidiu à assinatura deste protocolo, por parte da Câmara, o interesse em aprofundar uma visão integrada e assegurar uma intervenção esclarecida e informada acerca dos setores mais representativos da economia local, tendo em vista a construção de um modelo de desenvolvimento territorial económico harmonioso", explica a autarquia.

No que se refere às áreas de colaboração previstas, estas passam pela partilha de informação e participação conjunta na defesa dos interesses comuns, nomeadamente ao nível dos fundos comunitários, e o apoio à organização e realização de iniciativas daquela associação.

Ao abrigo do protocolo agora assinado está já prevista uma primeira iniciativa, o Festival da Sardinha, a realizar em meados de julho de 2017, na Praia da Costa Nova, que se pretende venha a ganhar abrangência regional.

A Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro, que tem sede no porto de pesca costeira da Gafanha da Nazaré, representa mais de 300 empresas coletivas e individuais da área da pesca artesanal, sendo uma das maiores do setor a nível nacional e das maiores associações de empresas com sede na região de Aveiro.

