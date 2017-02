Carlos Brito publica "Cadeia do Forte de Peniche" em prol de um Museu da Resistência

Lisboa, 13 jan (Lusa) - O antigo Presidente da República Jorge Sampaio apresenta, no dia 19, no Museu do Aljube, o livro “Cadeia do Forte de Peniche", onde devia ser construído um Museu da Resistência, como disse o autor, Carlos Brito, à Lusa.

"Numa altura em que se discute o futuro a dar certos monumentos, entre os quais o Forte de Peniche, esta obra surge muito para mostrar que este monumento não deve ser cedido para exploração privada, devendo antes albergar um museu da resistência por toda a memória que carrega", acrescentou Carlos Brito.

Carlos Brito escreve também sobre as suas memórias, já que esteve encarcerado no Forte de Peniche de fevereiro de 1960 a agosto de 1966, período em que as condições naquela prisão se agravaram, na sequência da fuga de Álvaro Cunhal e outros dirigentes comunistas, a 03 de janeiro de 1960, que teve como protagonistas os chamados “Dez de Peniche”.

A obra liga-se também à polémica que se estabeleceu em torno do Forte de Peniche depois de ter sido avançado que o monumento integrava uma lista de 30 que seriam entregues à iniciativa privada e que ali iria ser construído um hotel, referiu o ex-dirigente comunista.

"No livro pretendo sustentar a opinião da maioria das pessoas, que é também uma opinião democrática e antifascista e que defende que o Forte de Peniche deve ser utilizado para ali se localizar um museu da resistência", afirmou Carlos Brito.

O autor sublinhou que o defende "por tudo o que significa para a liberdade e pela importância que teve na construção da democracia".

A 06 de janeiro de 1960, Álvaro Cunhal e outros companheiros de partido evadiram-se do forte, na que ficou na história como a "fuga dos Dez de Peniche".

Nessa altura, o diretor da cadeia e os carcereiros queriam descarregar sobre os presos o facto de terem deixado fugir outros detidos, indicou Carlos Brito.

"Depois, com a resistência dos presos, as lutas contra toda a espécie de perseguições e de guerra psicológica, a que não foi alheia a evolução política do país, acabaram por alterar um pouco a situação que ali vivíamos", observou.

Neste livro, Carlos Brito procura também dar um panorama sobre as fugas e o modo como a prisão era vivida pelos presos ainda que, enquanto presos políticos, todos tivessem lutado pela melhoria das condições da cadeia, sem se acomodarem a ela.

"Tendo sempre os olhos postos na liberdade e na conquista da liberdade", enfatizou.

Na obra, Carlos Brito revela também pormenores sobre o dia-a-dia dos presos políticos, numa das cadeias com pior reputação do Estado Novo.

No final do livro, o antigo diretor do jornal Avante! acrescenta ainda alguns documentos da história do forte, como a lista de presos e a ata da libertação.

Carlos Brito viveu mais de uma década na clandestinidade, foi preso pela PIDE por três vezes, tendo cumprido mais de oito anos de prisão, seis e meio dos quais no Forte de Peniche.

Autossuspenso do PCP desde 2002, foi dirigente deste partido, antes e depois do 25 de Abril, acumulando funções de deputado à Assembleia da República e presidente do grupo parlamentar do PCP.

Após a saída do PCP, passou a ser dirigente da Associação Política Renovação Comunista.

“Cadeia do Forte de Peniche - Como foi vivida” é dado à estampa pela Alêtheia Editores e chega às bancas no dia 20 deste mês.

