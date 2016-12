Caldas da Rainha adere a Rede de Autarquias Participativas

Caldas da Rainha, Leiria, 14 dez (Lusa) – A Assembleia Municipal (AM) das Caldas da Rainha aprovou a adesão do município à Rede de Autarquias Participativas, estrutura que congrega mais de meia centena de autarquias que desenvolvem orçamentos participativos.

A celebração de um protocolo entre o município e a RAP (Rede de Autarquias Participativas) “foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo, mas a sua formalização necessita de aprovação da Assembleia Municipal para os respetivos encargos financeiros”, explicou o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira, aos deputados, na terça-feira à noite.

Em causa está “uma comparticipação financeira de 950 euros repartida por mais de um ano económico”, destinada, segundo o autarca, à “prossecução de atividades que promovam mecanismos de democracia participativa a nível local”.

Um encargo a que a maioria dos membros da assembleia deu voto positivo, com apenas a abstenção da CDU na aprovação do protocolo de adesão das Caldas da Rainha à rede que congrega atualmente 54 autarquias portuguesas com orçamentos participativos.

A rede foi criada em 2014, no âmbito do projeto “Portugal participa – Caminhos para a Inovação Societal” e tem como objetivo promover a democracia participativa, assegurando o envolvimento dos eleitos, técnicos e populações nos mecanismos de envolvimento dos cidadãos na gestão pública das autarquias.

Promover a troca de experiências, ampliar a rede a todos os municípios portugueses e estabelecer intercâmbios com organizações não-governamentais e universidades, são outros dos objetivos da RAP, que se assume como “uma plataforma informal entre os seus membros”, refere uma informação facultada pelo Gabinete do Orçamento Participativo da Câmara das Caldas da Rainha a todos os partidos com assento na AM.

A comparticipação financeira da autarquia é canalizada através de um protocolo com a Associação In Loco, que assegura o secretariado técnico da RAP e dinamiza o plano de atividades anual da rede, promovendo ações e disponibilizando uma equipa técnica e de formação, refere o protocolo a que a agência Lusa teve acesso.

A verba é referente ao período entre 01 de novembro deste ano e 31 de março de 2018, data de vigência do protocolo.

A Câmara das Caldas da Rainha lançou o orçamento participativo em 2013, com uma verba de 150 mil euros, que permitiu a aprovação de seis projetos apresentados por populares. Em 2017, a iniciativa foi alargada ao orçamento participativo jovem, com uma verba de 50 mil euros para o desenvolvimento de projetos apresentados por pessoas com menos de 35 anos.

DYA // SSS

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)