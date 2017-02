REPORTAGEM Óbito/Soares: Nazaré recorda o presidente “fixe” a quem deve um porto de abrigo (C/ Vídeo)

Nazaré, Leiria, 08 jan (Lusa) – Em dia de barcos em terra e bandeiras a meia haste, é no mercado da Nazaré que se concentram as peixeiras que, na década de 80, enchiam a marginal da vila para gritar “Soares é fixe”.

Entre elas, há quem, como Maria Arminda Anastácio, conheça os dotes de “dançarino” do antigo presidente, com quem dançou aquando da inauguração do Porto de Abrigo.

“Ele [Soares] estava ali na praça Arriaga, o [rancho] Tamar estava a dançar e dançámos os dois”, lembra a peixeira, que puxou o então presidente para dançar e para lhe dizer que era “socialista”, e que o achava “fixe”.

Um dia depois da morte do político que “fez o Porto de Abrigo”, sem o qual “os pescadores não andavam ao mar” que, às vezes “é ruim ”, Arminda fez questão de sinalizar a data usando “um lenço preto”.

E à pena de ver partir o estadista junta a de não ter “companhia para ir ao funeral” de Mário Soares de quem, garante, “todas [as nazarenas] gostavam muito e andavam todas atrás dele”.

Encarnação de Jesus confirma o sentimento, sublinhando que sempre que Soares ia à Nazaré “era uma festa” e reconhecendo nele “um grande amigo” da vila a quem os habitantes “devem muito.

Tudo porque, na primeira vez que visitou a Nazaré, depois do 25 de Abril, Soares prometeu a construção de um Porto de Abrigo, que ajudasse a poupar as muitas vidas que até então se perdiam no mar. Em 1979 a obra arrancou. Em 1983 foi inaugurada e em 1986 o porto foi aberto à navegação.

“Foi uma grande festa para a Nazaré e até para os nazarenos que estavam fora”, recorda Rosária Silva, lembrando o regresso dos irmãos que “trabalhavam em Matosinhos com os barcos e quando se fez o porto regressaram à pesca” na vila.

António Silva, o cunhado, começou precisamente nessa altura a trabalhar no porto para o qual, sustenta, “nunca mais pararam de vir barcos grandes, arrastões” que ali passaram a descarregar aumentando “muito” a atividade económica da Nazaré.

Na marginal, onde por estes dias se encontram mais turistas que pescadores, as peixeiras do recém-inaugurado Museu do Peixe Seco recordam o dia em que, no lançamento da primeira pedra da obra, o “simpático” presidente arrastou multidões para ouvir discursar o político de quem os nazarenos “gostam muito” mas, que, por seu lado, “gostava também muito da Nazaré”, lembra Ana Palmira.

Mário Soares morreu no sábado no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.

Na Nazaré, há bandeiras a meia haste a sinalizar o luto nacional mas, para pescadores e peixeiras, Soares nunca deixará de ser fixe.

O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.

O corpo do antigo Presidente da República vai estar em câmara ardente no Mosteiro dos Jerónimos a partir das 13:00 de segunda-feira, e o funeral de Estado realiza-se a partir das 15:30 de terça-feira, para o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares, advogado, combateu a ditadura do Estado Novo e foi fundador e primeiro líder do PS.

Após a revolução do 25 de Abril de 1974, regressou do exílio em França e foi ministro dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, tendo pedido a adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e assinado o respetivo tratado, em 1985.

Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

DYA // SMA

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)