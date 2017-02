BREVES: País - 2.ª Edição

Redação, 31 jan (Lusa) - Notícias breves do País (2.ªedição):

CALDAS DA RAINHA: Bloco de Esquerda questiona cedência de estacionamento a escola de vela

O Bloco de Esquerda questionou a Junta de Freguesia do Nadadouro, nas Caldas da Rainha, por ter reservado para uma Escola de Vela a utilização de um parque de estacionamento junto a um parque de merendas.

De acordo com o BE, a medida gerou “descontentamento” por parte dos utilizadores do parque de merendas, levando o Bloco a questionar a junta sobre as “alternativas” de estacionamento para os “visitantes da Lagoa”.

Questionada pela Lusa, a presidente da Junta de Freguesia, Alice Gesteiro, assegurou haver “proporcionalmente uma área maior para os utilizadores do parque de merendas do que a destinada à Escola de Vela” e justificou a cedência daquele espaço à escola “por se tratar de um fator de promoção” da freguesia.

A opção da autarca pretendeu ainda “facilitar o estacionamento aos praticantes de vela porque devido ao facto de se deslocarem com as pranchas, velas e outros equipamentos”, rematou Alice Gesteiro.

SARDOAL: PSD defende contratação direta de médicos

O PSD pediu hoje ao Governo "respostas imediatas" para a falta de médicos em Sardoal e defendeu a contratação direta de profissionais "através de contratos de prestação de serviços e não através de empresas de trabalho temporário".

Numa pergunta dirigida ao ministro da Saúde, a que a Lusa teve hoje acesso, os deputados do PSD eleitos por Santarém, Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, defendem ainda a criação de "uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF) que sirva a população do Sardoal e parte das freguesias de Abrantes, dois dos concelhos com maior percentagem de habitantes sem médico de família" na região do Médio Tejo, a par de Torres Novas e Ourém.

A falta de médicos de família no concelho de Sardoal, no distrito de Santarém, motivou na segunda-feira uma exposição ao Presidente da República por parte do autarca local, Miguel Borges (PSD), onde afirma terem-se "esgotado as vias institucionais adequadas à situação".

Na pergunta, o PSD quer saber se o Governo "está disponível para avaliar a possibilidade de implementar uma nova USF que sirva os utentes do concelho de Sardoal e das freguesias limítrofes do concelho de Abrantes, que soluções tem o Ministério da Saúde previstas para dar resposta imediata à escassez de médicos nos concelhos do Sardoal, Torres Novas e Ourém, e se está disponível para, "no imediato, permitir a contratação de mais médicos de saúde geral e familiar através de contratação direta por contrato de prestação de serviços e não através de empresas de trabalho temporário" para aqueles concelhos.

PRAIA DA VITÓRIA: PSP detém dois homens suspeitos de furto

A PSP deteve em flagrante delito de dois homens, na Praia da Vitória, ilha Terceira, nos Açores, pela prática do crime de furto qualificado em posto de abastecimento de combustível, foi hoje anunciado.

Um comunicado da PSP adianta que os suspeitos, de 24 e 31 anos, foram detidos por furto de uma viatura e condução sem habilitação legal.

A polícia acrescenta que foi possível recuperar todos os objetos furtados e que os detidos possuem antecedentes criminais.

ALCOCHETE: GNR apreende 330 quilos de amêijoa

A GNR apreendeu 330 quilos de amêijoa japónica, avaliados em mais de 2.300 euros, durante uma operação efetuada em Alcochete, no distrito de Setúbal, foi hoje anunciado.

"A ação foi efetuada no decorrer de uma fiscalização, tendo os militares detetado um transporte de bivalves cujo proprietário não possuía licença para a prática de apanha de bivalves, nem se fazia acompanhar dos documentos de registo obrigatório aquando do seu transporte", refere a GNR em comunicado.

A operação foi efetuada pelo Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Fonte da Telha.

"O infrator foi identificado e elaborado o respetivo auto de contraordenação, tendo os bivalves sido devolvidos ao seu habitat natural", concluiu.

AVEIRO: Homem em estado grave devido a atropelamento em Aveiro

Um homem de 59 anos foi hoje atropelado por um automóvel ligeiro de passageiros e ficou em estado grave, na Estrada Nacional n.º 109 em Cacia, Aveiro, informou fonte dos Bombeiros Novos.

Segundo a mesma fonte, o atropelamento ocorreu cerca das 15:30 e a vítima foi transportada para o Hospital de Aveiro.

Ao local acorreram os Bombeiros Novos com seis operacionais, apoiados por uma ambulância e o veículo de desencarceramento.

A GNR tomou conta da ocorrência.

