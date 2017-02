BREVES: País

Lisboa, 12 jan (Lusa) – Notícias breves do País:

TORRES VEDRAS: PSD/CDS-PP lança site para receber contributos dos cidadãos

A Candidatura do PSD/CDS-PP liderada por Marco Claudino às eleições autárquicas deste ano apresentou hoje o site www.torresvedrasa10anos.pt, onde os torrienses podem dar o seu contributo para a elaboração do Programa Eleitoral Autárquico para 2017.

O site decorre do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há largos meses no sentido de definir prioridades, por áreas temáticas, envolvendo personalidades locais, fora dos dois partidos.

Com esta estratégia, a candidatura quer envolver independentes na elaboração do programa eleitoral, antes mesmo de selecionar os candidatos às listas.

PENICHE: Detidos por pesca ilegal

A GNR anunciou hoje a detenção em Peniche de dois homens, de 33 e 43 anos, indiciados de pesca ilegal de meixão, que foram constituídos arguidos e presentes a tribunal.

Em comunicado, a GNR explica que a detenção ocorreu na sequência de uma ação de fiscalização que permitiu devolver ao seu habitat natural cerca de 1,3 quilogramas de meixão.

Na operação, foram também apreendidos um veículo, duas redes de pesca, seis equipamentos de comunicações e um martelo.

MAU TEMPO: Fuzileiros reforçam estações salva-vidas durante época de mau tempo no mar

As estações salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) da Figueira da Foz, Viana do Castelo e Sines vão contar com uma equipa de três fuzileiros cada para reforçar o trabalho em época de mau tempo no mar.

De acordo com a Marinha Portuguesa, as três estações foram reforçadas na quarta-feira com os fuzileiros a dotarem as estações do ISN de maior capacidade ao nível do salvamento marítimo, numa cultura de prevenção face à maior probabilidade de ocorrência de condições meteorológicas adversas durante este período.

Segundo avançou a Marinha em comunicado, esta iniciativa destina-se a reforçar a capacidade de resposta das estações salva-vidas, “numa ótica de análise de risco durante uma época do ano que é mais propícia a acidentes marítimos, devido ao agravamento habitual do estado do mar”.

RIBEIRA GRANDE: Feira de Segurança Infantil arranca dia 18

A 5.ª edição da Feira de Segurança Infantil decorre entre os dias 18 e 26 no pavilhão da escola Gaspar Frutuoso, na Ribeira Grande, Açores, e vai reunir cerca de 1.200 alunos, informou a autarquia.

Trata-se de uma iniciativa da PSP da Ribeira Grande integrada no programa Escola Segura e visa “promover boas práticas de segurança e cidadania”, envolvendo “toda a comunidade escolar da área operacional da PSP da Ribeira Grande”.

Segundo o município, o certame pretende também “o debate entre profissionais da educação em questões e comportamentos de segurança” e nele participam 12 entidades.

RIBEIRA GRANDE: Museus registam aumento de visitantes

Os museus da Ribeira Grande, a biblioteca municipal Daniel de Sá e o Teatro Ribeiragrandense, nos Açores, tiveram o ano passado a visita de mais de 57 mil pessoas, anunciou hoje o município.

“Ao longo de 2016 foram mais de 57 mil os visitantes que usufruíram dos espaços públicos que estão sob alçada da Câmara da Ribeira Grande”, informa uma nota de imprensa da autarquia, liderada por Alexandre Gaudêncio.

Os museus Municipal, Casa do Arcano, da Emigração Açoriana e Museu Vivo do Franciscanismo superaram os 13 mil visitantes.

“Também a biblioteca municipal Daniel de Sá quase duplicou o número de visitantes, passando dos dez mil em 2015 para 18 mil em 2016”, refere a câmara.

PRAIA DA VITÓRIA: Freguesias vão ter planos locais de emergência

O Serviço Municipal de Proteção Civil da Praia da Vitória, nos Açores, vai avançar com planos locais de emergência nas 11 freguesias do concelho.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, “estes instrumentos de planeamento e coordenação vêm reforçar o plano municipal de emergência e garantir um novo patamar na resposta dos serviços de proteção civil às populações” da Praia da Vitória.

O município esclareceu que no âmbito deste trabalho vão decorrer “ações de divulgação e sensibilização para as questões de proteção civil, emergência e prevenção em todas as freguesias”.

AÇORES: Programa de turismo sénior com inscrições abertas

O programa "Meus Açores, Meus Amores", de promoção do turismo sénior, abre as inscrições na sexta-feira, podendo os interessados dirigir-se às lojas RIAC ou aos serviços da Segurança Social.

A iniciativa decorre até maio, cobre todas as ilhas dos Açores e abrange até 1.036 pessoas.

Na apresentação da quarta edição do programa, a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, afirmou que o programa “deverá representar mais de 6.200 dormidas no arquipélago, contribuindo, assim, para dinamizar a economia regional nas épocas de baixa e média atividade turística, hoteleira e de restauração”.

Já a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, considerou que a avaliação das edições já realizadas permitiu concluir que os açorianos selecionados ficaram muito satisfeitos com a sua participação, destacando a qualidade da receção e estadia”.

AÇORES: Corta-mato escolar com cerca de 1.740 alunos nas fases de ilha

As fases de ilha do corta-mato escolar, um projeto promovido pelo Governo dos Açores, envolvem a participação de cerca de 1.740 alunos, entre os 9 e os 17 anos, foi hoje anunciado.

Segundo o executivo açoriano, a competição, organizada pela Direção Regional do Desporto, realiza-se até dia 17 nas nove ilhas do arquipélago e conta ainda com a intervenção de 92 professores de 57 estabelecimentos de ensino.

"O corta-mato escolar, que se mantém associado ao ProSucesso [programa de promoção do sucesso escolar] e se realiza pelo 12.º ano consecutivo, visa, entre outros objetivos, aumentar a oferta de atividade física desportiva em meio escolar, e apurar os representantes dos Açores na competição nacional”, acrescenta, indicando que a fase regional decorre a 11 de fevereiro, na ilha do Pico.

A Conferência dos Representantes dos Partidos da Assembleia Legislativa da Madeira agendou hoje para 31 de janeiro o debate mensal com o Governo Regional, cujo tema ainda não foi apresentado pelo executivo.

A 01 de fevereiro haverá debate potestativo do BE sobre o percurso da autonomia regional nos últimos 40 anos.

A Conferência agendou plenários para 7, 8, 9, 21, 22 e 23 de fevereiro.

Em março foram agendados plenários para 7, 8, 9, 21, 22, 23, 28, 29 e 30, sendo que a 13 e 14 desse mesmo mês haverá parlamento jovem.

Em abril, para além da sessão solene a 25, decorrerão plenários a 4, 18, 19, 20, 26 e 27.

