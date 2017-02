Câmara quer ouvir cidadãos sobre preocupações na área na saúde em Torres Vedras

Torres Vedras, Lisboa, 16 jan (Lusa) – A Câmara de Torres Vedras promove a 11 e 18 de fevereiro um Fórum da Saúde para ouvir as preocupações dos cidadãos sobre os problemas da saúde no concelho e tomar uma posição junto do Governo, foi hoje anunciado.

"O direito à saúde está consagrado na constituição e, se os cidadãos manifestaram preocupações sobre o acesso e qualidade aos serviços públicos de saúde, cabe à câmara promover um fórum onde se chegue a um documento que dê voz aos cidadãos e legitime a tomada de posição da câmara sobre estas matérias", disse em conferência de imprensa Ana Umbelino, vereadora do Desenvolvimento Social do município.

A autarca explicou que, no âmbito da participação pública para a elaboração dos diagnósticos do Plano de Desenvolvimento Social e do Plano de Saúde 2017-2021, na área da saúde os cidadãos apontaram a inadequação do serviço de urgência, a falta de médicos nas diversas especialidades e, sobretudo, na área da medicina geral e familiar, a necessidade de renovação das infraestruturas e a insuficiência de meios de diagnóstico.

Sob o tema "Acesso à Saúde: o estado dos serviços públicos", o Fórum da Saúde vai realizar-se a 11 e 18 de fevereiro.

A primeira sessão é dedicada à análise dos problemas e do futuro do hospital de Torres Vedras - do Centro Hospitalar do Oeste - nomeadamente a situação da urgência, a necessidade de obras nas instalações e as dificuldades de captação de recursos humanos, sobretudo, de médicos.

A 18 de fevereiro, a sessão é alusiva à falta de médicos de família e ao tempo de espera pelas consultas nos cuidados primários de saúde.

Segundo o município, existe uma "desigualdade no acesso aos cuidados de saúde primários entre a cidade e o restante território do concelho".

Torres Vedras tem cerca de 90 mil habitantes inscritos no centro de saúde. Destes, quase 51 mil pertencem às três Unidades de Saúde Familiar existentes no concelho (duas na cidade e uma na Silveira), onde apenas cerca de mil utentes não têm médico de família.

Nas restantes extensões do concelho, o número de utentes sem médico de família sobre para cerca de 30 mil.

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)