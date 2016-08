Poeta José Luís Gordo homenageado sábado em Cascais

Cascais, Lisboa, 28 jul (Lusa) – O poeta José Luís Gordo, com cerca de 50 anos de carreira, é homenageado no sábado à noite pela vila de Cascais, nos arredores de Lisboa, no âmbito do Mercado do Fado.

“Uma pública e justa homenagem a José Luís Gordo, um dos nomes incontornáveis da cultura e música portuguesas”, distinguido em 2005 com o Prémio Amália, afirma a Câmara de Cascais em comunicado.

José Luís Gordo, 69 anos, natural de Vila de Frades, no Baixo Alentejo, é autor de cerca de 300 poemas, segundo dados do Museu do Fado.

Maria da Fé, Camané, Mariza, Ricardo Ribeiro, Carminho, Ana Moura, Lenita Gentil, Vanessa Alves, Filipa Cardoso, Maria da Nazaré e Aldina Duarte são alguns dos muitos nomes que gravaram poemas seus.

O primeiro poema que escreveu para fado foi "Há tanta amargura, tanta", para a fadista Beatriz Ferreira, que viria mais tarde a ser gravado por Maria da Fé, com quem casou.

Durante muitos anos assinou como Luís Alcaria, como afirmou numa entrevista à Lusa.

"O apelido Gordo não era propriamente o melhor dos nomes para um artista. Achava eu, e como lá para os meus lados há a serra de Alcaria, achei que fazia sentido ser conhecido por Luís Alcaria", contou.

Na ocasião, o jovem poeta fazia também cinema e teatro, mais tarde, e "porque ninguém deve ter vergonha do seu nome", passou a assinar José Luís Gordo.

Em 1975, José Luís Gordo, com Maria da Fé e António Mello Correia, abriu o restaurante típico “Senhor Vinho”, no bairro da Madragoa, que segundo o Museu do Fado é “uma das melhores casas de fado de Lisboa”.

Em 1999 foi homenageado pela Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa, atual Museu do Fado, e em 2004 publicou "Recados ao Fado", uma antologia que reúne parte da sua poesia, com poemas gravados e outros inéditos.

Entre os temas mais conhecidos de José Luís Gordo conta-se "Até que a voz me doa", com música de José Fontes Rocha, criado por Maria da Fé.

O poeta publicou em 2004, com ilustrações de Eduardo Cruzeiro e de Avelino do Carmo, “Poemas do meu fado”. Na introdução desta antologia afirma-se que José Luís Gordo é um “jogral de Lisboa”.

“Jogral de Lisboa, de uma Lisboa que sendo enraizadamente alfacinha, que não se detém nos estereótipos monótonos e cansativos, renovando a matéria inspiradora e falando de uma cidade por vezes injusta, mas alegre e luminosa”.

Fernando Maurício, Carlos Zel, Filipe Duarte, Carlos Macedo, Celeste Rodrigues, Lina Maria Alves, Maria Jô-jô, José Manuel Osório, Maria Armanda, Marina Mota, Nuno de Aguiar, Vasco Rafael, Fernando Machado Soares, Paulo Saraiva, Maria Dilar, Manuel Azevedo Coutinho, Odete Santos, Tina Santos, João Chora, Raquel Tavares e Cristina Branco são outros nomes que gravaram poemas seus.

Em 2013 publicou, com o guitarrista e compositor Arménio de Melo, “40 fados”, em que cada poema seu tem uma melodia própria.

Na homenagem em Cascais, às 22:00, participam Jorge Fernando, Fábia Rebordão, Joana Amendoeira, Miguel Capucho, Rita Gordo, Francisco Salvação Barreto e Maria da Fé - a voz que mais gravou os seus poemas -, que serão acompanhados por Paulo Parreira, na guitarra portuguesa, e Rogério Ferreira, na viola.

Em 2012 o fadista foi homenageado por mais de 40 anos de fado, no Teatro S. Luiz em Lisboa, no espetáculo "O fado e as palavras".

