Volta a Portugal: 8.ª etapa - Declarações

Arruda dos Vinhos, Lisboa, 05 ago (Lusa) – Declarações no final da oitava etapa da 78.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, disputada hoje entre Nazaré e Arruda dos Vinhos, numa distância de 208,5 quilómetros:

Jesus Ezquerra (Sporting-Tavira, vencedor da etapa): “Tinha que conseguir, porque a equipa tem sofrido muito nestes dias, sobretudo por causa das críticas. Entendo que, às vezes, quando as coisas não correm bem, se critique, mas nós somos os primeiros a sofrer quando as coisas correm mal. Foi bom conquistar esta vitória, a primeira da equipa, isso foi o mais importante.

Foi a minha primeira vitória como profissional e quero dedicar à minha família, à equipa, ao Vidal [Fitas] e ao Nelson [Vitorino], que confiaram muito em mim. Tem sido uma Volta difícil, porque o Rinaldo Nocentini, depois de vencer o Troféu Joaquim Agostinho, tentava vencer, mas não foi possível. É uma vitória também para os adeptos do Sporting, por tudo o que sofreram nestes dias.”

Joaquim Gomes (diretor da Volta a Portugal): “Foi uma injustiça para alguns corredores que vinham atrasados, mas, se vinham atrasados, estavam muito atrás na geral, não tem influência na corrida. Se estavam a 40 minutos dos primeiros, vão terminar a 38. O importante é que, havendo um engano, a verdade desportiva foi reposta. É algo que acontece. Ainda há pouco tempo aconteceu em Portugal e foi decidido, já no final da etapa, o mesmo tempo a todos os corredores.

Obviamente que estamos na Volta a Portugal, um evento muito mediático, mas sinto-me obrigado a dizer que há modalidades em que se ganham campeonatos do mundo com golos marcados com a mão. No ciclismo isso não acontece, sempre que há um engano, repõe-se a verdade. Foi pena ter acontecido a uma organização de altíssimo nível, mas no melhor pano cai a nódoa.

Foi a solução óbvia, nem havia comissários suficientes para regular a partida dos vários grupos que vinham atrasados e a maior parte destes corredores não tinham influência desportiva para a prova.”

Samuel Caldeira (W52-FC Porto, segundo na etapa): “O Sporting-Tavira apostou na fuga e eu entrei nela para tentar controlar e poder vencer. O Ezquerra arrancou de longe e acho que não me cabia a mim apanhá-lo, tenho de me contentar com o segundo lugar e ficar feliz por continuarmos de amarelo.

Na frente não percebemos muito bem o que aconteceu com o engano, mas, ao menos, deu para descansar um bocadinho.

Se houver oportunidade, vou lutar pela vitória amanhã [no sábado], mas primeiro estão os objetivos da equipa.”

Ricardo Vilela (Caja Rural, quinto na etapa e 11.º na geral): “Cheguei a sonhar na etapa, sabia que para a amarela não dava. O objetivo era dignificar a camisola da Caja Rural. Podia ter entrado nos 10 primeiros, mas esta paragem prejudicou-nos um pouco. São coisas que acontecem, os ciclistas devem conhecer o percurso, nós seguimos bem, mas o pelotão não e eu, se estivesse no pelotão, também gostava que a etapa fosse neutralizada.”

Rui Vinhas (W52-FC Porto, líder da geral e 13.º na etapa): "Foi um pequeno percalço, que encarámos da melhor forma. Os comissários foram compreensivos a todo o pelotão, sem cortes, e eu consegui chegar com o primeiro do pelotão. Passou mais uma etapa e estou muito contente com a equipa e com o Gustavo Veloso, que me protegeu bastante durante toda a etapa. Agradeço aos meus colegas por mais este dia."

Gustavo Veloso (W52-FC Porto, sétimo na etapa e segundo na geral): “Acho que para ser bem tomada, a decisão devia ter retomado a corrida onde foi a confusão e não 10 quilómetros mais à frente, porque foram 10 quilómetros menos que os rivais tiveram para encurtar diferenças. Se não foi possível fazer isso e fizeram onde fizeram, foi porque não quiseram fazer antes. São coisas que acontecem. Nós, às vezes, confundimo-nos e pode acontecer o mesmo aos comissários. Penso que a decisão de dar o mesmo tempo a todo o grupo, porque íamos 25 e depois chegaram todos, sem ter cortes, foi a melhor que podiam tomar.”

Jóni Brandão (Efapel, quarto na geral) “Não há palavras para o que aconteceu, não é muito frequente, mas penso que se perdeu o entusiasmo das corridas. Nós pegámos e não sei o que se passou com os ‘motards’, porque nós seguimos as setas, mas fomos enganados. Em último recurso seguimos as motas, nós não tivemos culpa. Tiraram cinco ou seis quilómetros da corrida. A corrida devia ser retomada onde ocorreu o engano e arrancámos mais à frente, sem saber o que se passou e ia passar.”

Américo Silva (diretor da Efapel): “Acho que a corrida tinha de ser retomada no sítio onde nos enganámos e não cinco ou seis quilómetros depois, sobretudo porque passámos num tramo que podia ter provocado alguns danos nesta etapa. Não sei atrás de quem foram [os corredores], mas a solução não foi a ideal, claramente, porque o pelotão tinha cerca de 20 unidades e depois passou a ter mais e fomos partir mais à frente. Estávamos a jogar o pódio da Volta a Portugal e aquele tramo podia perfeitamente ter decidido isso, para nós foi muito mau. A Volta a Portugal é uma senhora que deve ser muito mais bem tratada do que foi hoje.”

Vidal Fitas (diretor do Sporting-Tavira): “Não podendo lutar pelo propósito que nos trouxe aqui, as etapas seriam o objetivo seguinte. Não tínhamos muita margem, porque só faltavam quatro até ao final, tínhamos de ser eficazes e já conseguimos uma. É uma vitória importantíssima para este projeto. As coisas nem sempre nos correm bem, mas quem não sabe o que é o desporto e o ciclismo, muitas vezes sem conhecimento de casa, tem de pensar que os projetos começam desta maneira. Temos de continuar a lutar e, tendo paciência, os resultados aparecem.

Isto é uma equipa em construção, quando ganhei a primeira Volta a Portugal demorei três anos a construir uma. Muita gente me chamou maluco e disse que era impossível ganhar uma Volta e ganhei quatro consecutivas. Cada um de nós tem a sua maluquice e eu tenho a minha.”

Wilson Diaz (Funvic Soul Cycles, virtual vencedor da classificação da montanha): “Para mim representa muito, era um título muito desejado. A Volta a Portugal é uma corrida com muita dificuldade montanhosa, que é a essência desta prova, com equipas muito fortes e todas querem vencer esta camisola.

Estou a fazer testes e espero que tenha cumprido os objetivos da equipa. Ainda não falámos, porque estivemos mais concentrados na corrida e agora vamos falar com mais calma.

Não se pode lutar por duas coisas ao mesmo tempo, pensei que era possível chegar mais alto na classificação geral, mas, assim que percebi que podia vencer esta camisola, foquei-me nisso.

Hoje foi um dia tranquilo, já tinha feito um bom trabalho para mim nos dias anteriores.”

