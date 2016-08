23-08-2016 Sociedade, Educação, Lusa, Torres Vedras Lusa / Notícias

Torres Vedras lança concurso de 4,8 milhões de euros para Centro Escolar

Torres Vedras, Lisboa, 23 mar (Lusa) - A Câmara de Torres Vedras aprovou hoje o lançamento do concurso público para a construção do Centro Escolar de São Pedro da Cadeira, um investimento de 4,8 milhões de euros que concentrará os alunos do primeiro ciclo da freguesia.