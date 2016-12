Relação suspende pena a motorista condenado a prisão por abusos sexuais de crianças

Torres Vedras, Lisboa, 19 dez (Lusa) - O Tribunal da Relação de Lisboa decidiu suspender a pena de prisão efetiva de três anos e seis meses a um motorista condenado em 2015 pelo tribunal de Torres Vedras por crimes de abuso sexual de crianças que transportava.

O Tribunal da Relação de Lisboa considerou "parcialmente procedente" o recurso do arguido, ao decidir que o homem, agora com 70 anos, pode cumprir a pena em liberdade, atendendo à idade, à ausência de antecedentes criminais e ao facto de se ter afastado do meio onde os crimes ocorreram, concluiu o acórdão, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Para a decisão contribuíram ainda a sua inserção social e familiar, a procura de ajuda médica especializada na área da saúde mental e a conclusão de "a censura dos factos e a ameaça de prisão terem bastado para o afastar da criminalidade".

"Tudo aponta para a compreensão e não indiferença pelo desvalor das suas condutas ilícitas, respeito pela justiça e vontade ativa de não as repetir", concluiu a Relação de Lisboa, dando assim o benefício da dúvida ao arguido.

O caso transitou entretanto em julgado.

O homem foi condenado em maio de 2015 a três anos e seis meses de prisão efetiva e em junho desse ano o Ministério Público, o arguido e assistentes das vítimas recorreram da decisão por diversos motivos, que foram considerados improcedentes pela Relação de Lisboa.

O Tribunal de Torres Vedras deu como provada parte dos factos da acusação do Ministério Público, segundo a qual, entre 2005 e 2010, o arguido aliciou crianças, entre os quatro e os 10 anos, que transportava entre as localidades onde residiam e a escola, numa carrinha de uma junta de freguesia do interior do concelho.

O homem trabalhava para a autarquia desde 2002.

O arguido, que negou os factos e os desvalorizou sem assumir qualquer culpa durante o julgamento, foi ainda condenado a pagar indemnizações no valor de 2.000 e 3.000 euros a duas das vítimas.

Foi detido pela Polícia Judiciária em 2010. Esteve dez dias em prisão preventiva e um ano e meio com pulseira eletrónica a aguardar julgamento, fase em que esteve apenas sujeito ao termo de identidade e residência.

O julgamento foi reaberto em abril de 2015 por ordem do Tribunal da Relação de Lisboa, que declarou nulo o anterior acórdão de primeira instância.

