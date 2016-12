Autárquicas: Farmacêutico Ricardo Fernandes é candidato do PS à Câmara do Bombarral

Bombarral, Leiria, 12 dez (Lusa) - O deputado municipal e farmacêutico Ricardo Fernandes é o candidato do Partido Socialista à Câmara do Bombarral, anunciou hoje o partido, depois de a candidatura ter sido aprovada por unanimidade pela concelhia na sexta-feira.

"A concelhia do PS do Bombarral deliberou por unanimidade que o candidato à câmara vai ser Ricardo Fernandes", afirmou o presidente do PS do Bombarral, Jorge Gabriel Martins, à agência Lusa.

Ricardo Fernandes defendeu à Lusa que "o concelho não pode estar parado, que é o que tem acontecido por falta de ideias", e afirmou ter aceitado o desafio para poder "apresentar projetos que urge desenvolver no Bombarral".

Como prioridade, destacou a necessidade de resolver ou minimizar problemas sociais, como o desemprego ou o envelhecimento da população.

Farmacêutico de profissão, Ricardo Fernandes, 53 anos, é há 22 anos proprietário de uma farmácia naquela vila e pertence aos órgãos sociais da Associação Nacional de Farmácias.

Em termos políticos, é militante do PS, partido pelo qual integra a assembleia municipal. Faz também parte dos secretariados da Federação de Leiria e da concelhia do Bombarral do PS.

"É uma pessoa que tem condições para ganhar as próximas eleições autárquicas e ser um excelente presidente da câmara, pela sua competência, dinâmica, capacidade em estabelecer consensos e pela confiança que demonstra", disse Jorge Gabriel Martins.

Nas eleições autárquicas de 2013, o PSD elegeu três elementos no Bombarral, o PS dois e a CDU e o CDS-PP um cada um, o que levou PSD e CDS-PP a coligarem-se.

FYC // ROC

Lusa/Fim

Fonte: Oeste Global/ Lusa - © Direitos Reservados (conteúdo exclusivo protegido por contrato)