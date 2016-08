28-07-2016 Cultura, Lusa, Cadaval Lusa / Notícias

Atrasos na produção da pera rocha arrastam colheita para final de agosto

Cadaval, Lisboa, 28 jul (Lusa)- A produção de pera rocha do Oeste está atrasada devido a instabilidades climáticas e a colheita vai ser adiada do início para o fim de agosto, o que não acontecia há 10 anos, anunciou hoje a associação do setor.