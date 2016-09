BREVES: País (2.ª edição)

Redação, 16 set (Lusa) – Notícias breves do País (2.ª edição):

TORRES VEDRAS: Município quer tornar passadeiras para peões acessíveis a cegos

A Câmara de Torres Vedras anunciou que vai tornar 35 passadeiras para peões acessíveis a pessoas invisuais ou de baixa visão, com a marcação de uma faixa perpendicular ao centro da passadeira em pavimento diferenciado.

A medida foi anunciada no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que decorre até quarta-feira sob o lema da "Mobilidade Sustentável e Inteligente - Um Investimento para a Europa".

O programa contempla atividades tais como o concurso "Pensar a Minha Rua", destinado a propor projetos pelos cidadãos, um passeio pedestre, a descoberta da cidade a pé e o encerramento ao tráfego automóvel da Rua António Leal d'Ascenção no dia 22, Dia Europeu Sem Carros, sendo apenas permitida a circulação de autocarros e táxis.

GUARDA: PSP recupera bens furtados e identifica suspeito

O Comando Distrital da PSP da Guarda anunciou hoje que constituiu arguido um homem de 46 anos, por suspeita de furto em residência, de onde foram retirados diversos artigos em ouro e cerca de 2.000 euros.

A PSP refere, em comunicado, que o homem foi identificado por elementos da Esquadra de Investigação Criminal, na sequência de um inquérito por furto em residência.

No âmbito da investigação, a PSP da Guarda apreendeu 1.040 euros, dois anéis e um fio de ouro, alegadamente provenientes de furto.

LISBOA: PSP fiscaliza consumo e venda de bebidas alcoólicas a menores

A PSP de Lisboa e a Comissão de Proteção de Menores e Crianças (CPCJ) fiscalizaram na madrugada de hoje o consumo e venda de bebidas alcoólicas e/ou droga na via pública a menores, indicou a polícia em comunicado.

Na operação, que decorreu na zona de Santos, foram identificados cerca de 40 jovens e verificada em flagrante delito a venda de bebidas alcoólicas a seis menores de 18 anos, que as consumiam.

Segundo a PSP, “em todos os casos, após contacto efetuado, os menores foram entregues em segurança aos respetivos representantes legais que compareceram no local”.

Os estabelecimentos onde foram vendidas as bebidas a menores vão responder em processos contraordenacionais.

SEIXAL: Município organiza passeios à vela

A Câmara Municipal de Seixal vai assinalar o Dia Mundial do Turismo com passeios à vela no Tejo para dar a conhecer a baía, a história, o património e a gastronomia da zona ribeirinha, anunciou hoje a autarquia.

Os passeios à vela, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, terão lugar nos dias 22, 24, 25 e também a 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, com partidas na doca de Alcântara, Gare Marítima da Rocha Conde d'Óbidos, em Lisboa.

Depois do passeio a bordo no varino “Amoroso”, uma embarcação tradicional, os visitantes poderão conhecer alguns ícones do património do Seixal, designadamente o Núcleo da Mundet do Ecomuseu Municipal, o Moinho de Maré de Corroios, a Quinta da Fidalga ou a Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, dependendo do dia em que se realize o passeio.

A participação nos passeios, mediante inscrição prévia na autarquia, é gratuita, mas limitada ao número de lugares disponíveis

ALENQUER: "Wine Weekend" até domingo

A Câmara de Alenquer promove até domingo o "Wine weekend", um evento que junta animação ao final da tarde, mercado de vinhos, gastronomia, passeios pedestres e cursos de vinhos no Parque Urbano da Romeira.

Os visitantes podem provar nas esplanadas ou comprar no mercado os vinhos da região e degustar diversas iguarias gastronómicas - tapas e petiscos, codornizes e doçaria.

Há ainda música, animação, artesanato, espaço lounge e espaço infantil.

LOURINHÃ: PSD quer obras nas escolas

O PSD da Lourinhã alertou, em comunicado, para a necessidade de "com a maior brevidade" remodelar a escola EB23 Afonso Rodrigues Pereira e construir um novo centro escolar no Vimeiro, como prevê a nova Carta Educativa do concelho.

No comunicado, os sociais-democratas sublinham que a educação e a qualidade do ensino no concelho deverão estar acima de qualquer posição partidária.

MAFRA: Duas mil pessoas em trai solidário organizado pela GNR

O Destacamento Territorial de Mafra da GNR promoveu a terceira edição do GNR Trail - Famílias contra a Violência, na praia da Foz do Lizandro, onde participaram este ano duas mil pessoas, anunciou o Comando Territorial de Lisboa.

Os participantes contribuíram com mais de seis toneladas de bens de primeira necessidade.

O evento pretende combater a violência doméstica, os maus-tratos e a exclusão social, fomentando a responsabilidade social e a participação dos cidadãos.

MAFRA: Câmara reduz impostos

A Câmara Municipal de Mafra aprovou hoje uma taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para prédios urbanos de 0,45% para 2017, novo teto máximo em vigor a partir do próximo ano.

Este ano, o limite máximo era de 0,5%, taxa aplicada no concelho.

A comparticipação do município no Imposto sobre o Rendimento Singular baixou de 5% para 4,75%.

A câmara decidiu ainda alargar a isenção do pagamento da derrama às empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros, com volume de negócios superior a 150 mil euros desde que possuam atividades consideradas estratégicas para o desenvolvimento concelhio, bem como as empresas que tenham instalado a sua sede social no concelho em 2016, independentemente do número de postos de trabalho criados.

Em comunicado, o PS de Mafra admitiu que a redução do IMI alivia a carga fiscal das famílias, mas lembrou que a diminuição resulta de uma proposta de alteração ao Orçamento de Estado.

PENICHE: Rendas de bilros em mostra internacional na Itália

As rendas de bilros de Peniche estiveram expostas, por iniciativa da câmara municipal, na XXIX Mostra Internazioale Del Pizzo, em Novedrate, uma localidade perto de Milão, Itália.

As relações de proximidade e cooperação existentes entre ambos os municípios em torno da promoção e fomento da arte de rendilhar deram origem ao convite para Peniche participar e ser distinguida com uma medalha do evento.

O espaço destinado à cidade de Peniche foi visitado por inúmeros turistas que, além das rendas, ficaram a conhecer as criações de moda com aplicações deste artesanato de Peniche.

