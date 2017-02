Mosteiro de Alcobaça assinala 650 anos da morte de D. Pedro I

Alcobaça, Leiria, 26 jan (Lusa) – O Mosteiro de Alcobaça assinala, no sábado, os 650 anos da morte de D. Pedro I, com um colóquio integrado no programa “Luzes e Sombras: Alcobaça o no processo régio”.

“D. Pedro I, um rei mal conhecido. Nos 650 anos da sua morte (1367-2017)” é o título do colóquio que assinalará os 650 anos “sobre a morte deste rei, tumulado em Alcobaça, juntamente com a sua 'consorte', Inês de Castro”, divulgou hoje o Mosteiro de Alcobaça.

O colóquio tem por objetivo, segundo os organizadores, “aprofundar e divulgar o conhecimento sobre as relações que existiram entre a monarquia portuguesa e o Mosteiro de Alcobaça”, monumento que aloja as arcas tumulárias de D. Pedro e Dona Inês, obras-primas reconhecidas pela UNESCO, em 1989, quando da inscrição do edifício na Lista do Património Mundial da Humanidade pela organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.

Em análise estarão temas como “As relações entre D. Afonso IV e o seu herdeiro”, “O beneplácito régio no contexto das lutas entre o poder régio e o clero”, “Os túmulos de Pedro e Inês no contexto da tumulária do Ocidente medieval”, “D. Pedro I - dez anos de chancelaria” e “Inês de Castro, 'gloriosa consorte': a legitimação de um tumulamento?”.

O colóquio, que conta com participação de especialistas de várias universidades e centros de investigação, é promovido em parceria com a Academia Portuguesa da História e terá lugar na Sala do Capítulo, a partir das 15:00, com entradas livres.

Do programa “Luzes e Sombras: Alcobaça o no processo régio” faz ainda parte um ciclo de conferências com sessões marcadas para os dias 03 de abril, 03 de junho e 23 de setembro.

Na primeira conferência estarão em debate questões como “Alcobaça na Crise política de 1245 e “O Espaço Real de Alcobaça. Uma opção?”.

Na sessão de junho, os conferencistas abordarão “A escola do Mosteiro: uma precursora dos Estudos Gerais” e “Realizações arquitetónicas ao tempo de D. Dinis: o Claustro do Silêncio do Mosteiro de Alcobaça”.

Finalmente, em setembro discutir-se-á “Alcobaça e as obediências em período de cisma”, “Alcobaça e o Rei D. Fernando: a Herança” e “D. João d’Ornelas, Abade”.

O programa, que terá continuidade em 2018 e 2019, insere-se no desenvolvimento da nova estratégia em curso no Mosteiro de Alcobaça, visando a sua “afirmação como centro de estudos e da divulgação da História e do Património da Ordem de Cister em Portugal”, refere a direção em comunicado.

