Manuel Clemente apresenta hoje a Constituição Sinodal de Lisboa

Lisboa, 08 dez (Lusa) – O cardeal-patriarca Manuel Clemente apresenta a Constituição Sinodal de Lisboa, hoje à tarde, no Mosteiro dos Jerónimos, na capital.

Na celebração eucarística, que coincide com a solenidade da Imaculada Conceição, padroeira de Portugal, são ordenados cinco diáconos e um padre, segundo comunicado do Patriarcado.

Esta celebração marca o encerramento do Sínodo de Lisboa, sendo anunciada a Constituição que resulta da Assembleia Sinodal, realizada de 30 de novembro e 04 de dezembro, no Turcifal, nos arredores de Torres Vedras.

No dia 04, antecipando aos jornalistas o teor do documento, Manuel Clemente afirmou que este aponta para a necessidade de haver "paróquias mais acolhedoras, mais disponíveis e mais atentas ao que se passa à volta em tempo de crise"

Uma igreja mais acolhedora e mais atenta é a principal conclusão do sínodo diocesano de Lisboa, disse em conferência de imprensa o cardeal-patriarca.

Do sínodo diocesano saíram quatro conclusões: a necessidade de a igreja e as respetivas comunidades católicas "olharem mais para o mundo em que se inserem" e mostrarem-se "mais disponíveis" para acolherem quem as procura.

"Caminhar em conjunto" e apostar nas famílias para a sua evangelização são outras das conclusões, que vêm reforçar a missão da igreja.

Este foi o primeiro sínodo que se realizou no Patriarcado desde 1640, e foi o culminar de dois anos e meio de uma reflexão, em que participaram 20 mil pessoas.

O Sínodo Diocesano fez parte do programa celebrativo dos 300 anos da criação do Patriarcado de Lisboa.

